Tenis
Roland Garros: James Duckworth - Rafa Jódar, en directo
Redacción
Rafa Jódar busca la tercera ronda de Roland Garros ante el australiano James Duckworth, número 82 del ránking, tras su brillante debut, en el que derrotó con claridad al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0, 6-4).
El tenista madrieño quiere sostener su exponencial progresión, que le ha llevado a ser uno de los más jóvenes cabezas de serie de la historia del torneo.
Todo lo contrario le sucede a Duckworth, un tenista de 34 años que sobre la tierra batida no ha tenido sus mejores resultados. Esta es su novena participación en Roland Garros y hasta este año solo había ganado un partido, hace cinco años. Ha alcanzado la segunda ronda después de que su rival, el canadiense Gabriel Diallo abandonara la pista por un golpe de calor.
- El juez imputa al agente de jugadores Minguella júnior y a excargos del Barça por el 'forensic' de Laporta
- Lista de De la Fuente para el Mundial: ocho jugadores del Barcelona y ninguno del Real Madrid por primera vez en la historia
- Así será la celebración del Barça de la Champions femenina: fecha y horarios
- Alexia Putellas no renueva y dice adiós al Barça 14 años después
- Los tres pilares del candidato Riquelme: el Real Madrid para los socios, españolizar la plantilla y no bajar al barro
- Ramon Terrats se despide del Espanyol con una emotiva carta: 'Era la oportunidad de mi vida
- La cabronada de De la Fuente, por Lluís Carrasco
- Markel Zubizarreta, el genio que catapultó al Barça tetracampeón y ahora lo sufre