Riquelme: “No, no voy a sacar a Florentino a tiros, no tengo licencia de armas”

No fue, la verdad, la mejor entrevista del mundo, aunque todos los presentes en ‘El Partidazo’, de la COPE, lo intentaron. No fue la mejor, sobre todo en titulares, que es lo que buscas cuando entrevistas a alguien.

Y no lo fue, porque Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid y la única persona (rica, riquísima) que se ha atrevido a enfrentarse a Florentino Pérez, tiene una estrategia electoral y, anoche, no quiso romperla, especialmente, en el momento de desvelar quién es su entrenador y sus dos primeros grandes fichajes.

Pero sí fue una entrevista donde pudimos conocer algo más sobre el rival del ‘ser superior’. Cuentan que un día, no anoche, no, dijo también en la COPE, sería en el 2021, que “Dios debe pensar que soy un tipo cojonudo, de lo contrario no me hubiese dado tanto”. Pero la verdad es que nadie le ha regalado nada a este señor de Cox, de 37 años. Si usted se vende un apartamento por 120.000 euros y, un par de décadas después, es milmillonario, algo habrá hecho bien.

Riquelme no se hizo rico vendiendo arena en el desierto, pero casi, la vendió en el canal de Panamá. Y, sobre todo, como explicó anoche con todo lujo de detalles, se hizo rico confeccionando grandes equipos, rodeándose de los mejores profesionales (“que es lo que haremos, en el Real Madrid, si los socios confían en nosotros”) y, por supuesto, planificando con inteligencia cada paso que daba.

Enrique Riquelme explicó, en 'El Partidazo' de la COPE, cómo se convirtió en millonario tras vender el apartamento que tenía e ir enlazando proyectos, aventuras y creando compañías, especialmente, en Suramérica, hasta acumular una fortuna personal lo suficientemente grande como para avalar 197 millones de euros.

Lo pasó tan mal (“fueron 12 días horribles, hasta que me volvieron a pagar algo”) que, incluso, hubo un momento en que tuvo que empeñar, por 220 dólares, el reloj que le había regalado su padre, con una preciosa inscripción en su reverso. Y, cuando toda la audiencia de 'El Partidazo’ empezaba, mentalmente y en silencio, claro, a afearle el gesto, Riquelme salió al paso y dijo, mostrando su muñeca: “Miren, es este que llevo en mi muñeca, lo recuperé de inmediato, en cuanto me volvieron a pagar algo”.

Cuando Juanma Castaño le recordó que Florentino Pérez dijo, en su improvisada y desbaratada aparición ante los medios, aquella en la que convocó las elecciones, “que iban a tener que sacarle de la presidencia del Real Madrid, a tiros”, el dueño de Cox estuvo brillantísimo: “No, no voy a sacar a Florentino a tiros, no tengo licencia de armas”.

Enrique Riquelme, anoche, en la cadena COPE. / EL PERIÓDICO

Ni tiene licencia de armas, ni dijo quién será su entrenador (“un oyente aseguró que será Cesc Fábregas”), ni tampoco sus fichajes (el mismo oyente dijo que serían Rodri y Enzo Pérez), pero sí aseguró que, si sale presidente, Real Madrid TV dejará de criticar a los árbitros “pues trataremos de que sea una televisión rentable, que genere ingresos para el club pues, ahora, tiene un ‘share’, una cuota de pantalla, de 0,1% y, cuando emite una película, de 0,2, costando entre 40 y 45 millones de euros, eso no tiene demasiado sentido”.

Riquelme explicó que lleva meses, bueno, desde el 2021, hablando y compartiendo todo tipo de charlas y experiencias con socios, abonados y simplemente aficionados del Real Madrid. Y que, últimamente, “los veo, los noto nerviosos, con miedo”, con miedo de apoyarle o con miedo de que Florentino Pérez se entere que están con él.

El dueño de Cox, de 37 años, aseguró que muchos socios temen que Florentino Pérez se entere que le apoyan a él e, incluso, insinuó que ese mismo miedo llegó a los dos grandes bancos españoles, que, al parecer, le negaron el aval necesario para ser candidato a la presidencia del Real Madrid.

Fue, entonces, cuando Juanma Castaño le trasladó la idea de si ese mismo miedo también lo sufrieron, con todo tipo de llamadas, se supone que intimidatorias, los dos grandes bancos españoles, que no quisieron, al parecer, ayudarle con el aval. Riquelme dijo, sin decir que sí, que esos bancos también temieron represalias del dueño de ACS. “Si contestará a su pregunta”, le dijo a Castaño, “perjudicaría al Real Madrid, pero todo el mundo sabe que no han habido elecciones en el Real Madrid, en los últimos 20 años, porque era imposible conseguir ese aval personal”.

Y, me encantó, porque, al final, hasta reconoció una propuesta que surgió en esta misma sección (medio en broma, medio en serio): que el debate entre él y Florentino se celebre en ‘El Chiringuito’, de Josep Pedrerol.En campo contrario, claro. "Hombre, yo creo que debería celebrarse en la TV del club, facilitando la conexión a todos los medios que la solicitasen", añadió Castaño.

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“Florentino dijo, en su más que improvisada aparición, él que critica las improvisaciones, que si alguien se atrevía a presentarse, estaría encantado de debatir con esa persona. Pues aquí estoy, he logrado el aval, yo he cumplido, ahora que cumpla él: vamos a debatir”, sentenció Riquelme, que aseguró estar encantado de dormir solo cuatro o cinco horas al día si el motivo es pedirle al socio del Real Madrid “que me escuche y sea valiente”.