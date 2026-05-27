Montse Tomé despide a Alexia Putellas: “Es una leyenda del Barça y del fútbol español”

La marcha de Alexia Putellas del Barça sigue generando reacciones en el fútbol femenino. Una de las últimas en pronunciarse ha sido la exseleccionadora española, Montse Tomé, que ha querido despedir a la doble ganadora del Balón de Oro con un mensaje cargado de admiración y reconocimiento a su trayectoria en una conversación con LA NUEVA ESPAÑA. “Alexia es una leyenda del Barça y del fútbol español. Una jugadora con una mentalidad de élite y con unas cualidades innatas para este deporte. Con su esfuerzo ha conseguido que se evolucione mucho en nuestro deporte y su despedida es propia de una jugadora a la altura del nivel que tiene. Le deseo lo mejor”, aseguró Tomé.

Las palabras de la exseleccionadora llegan después de la confirmación oficial de la salida de Alexia del Barça, una noticia que sacude al fútbol femenino español. La capitana azulgrana pone punto y final a su historia de amor con el club de su vida, en el que ha estado desde 2012 y al que ha llevado de la mano hasta convertirlo en el equipo de referencia mundial. A partir de la próxima temporada, Alexia Putellas ya no vestirá los colores del Barça, una imagen difícil de asimilar tanto para los aficionados del conjunto culé como para el oviedismo del fútbol femenino, que la identifica desde hace años como la gran bandera del deporte en España.

Su trayectoria en el club azulgrana, marcada por su paso previo por el Espanyol y el Levante siendo aún una cría, ha sido la de la futbolista que ha empujado, capitaneado y vivido en primera persona el cambio radical y la profesionalización del fútbol femenino en el club catalán y, por extensión, en todo el país. Su nombre va inevitablemente unido al crecimiento del Barça Femení y a los grandes éxitos europeos y nacionales conquistados durante la última década. Por todo ello, su salida marca el final de una era.

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La respuesta llegó hace pocas semanas. Alexia ha decidido cerrar su etapa en el Barça y abrir un nuevo capítulo profesional lejos del Camp Nou, en un club todavía por confirmar. Y el fútbol español, como ha hecho Montse Tomé, empieza ya a despedir a una de sus grandes referencias. Una jugadora cuyo legado, dentro y fuera del Barça, será difícil de igualar.