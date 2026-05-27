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Homenaje a Alexia Putellas: fecha horario y donde ver la despedida de la capitana del FC Barcelona, en directo
Alexia Putellas no renueva y dice adiós al Barça 14 años después
Este martes se hizo oficial una de las noticias que más ha sacudido el panorama del fútbol femenino enlos últimos tiempos: Alexia Putellas se marcha del Barça. La de Mollet del Vallès decidió ayer poner punto y final a su historia de amor con el club de su vida del que desde 2012 hasta 2026, Alexia ha formado parte y capitaneado. Este miércoles a las 11 de la mañana el club le ha organizado un acto homenaje con la prensa para despedirla.
Toda la información en directo:
Palmarés
La futbolista cierra su etapa en el Barça con 38 títulos en 14 años:
10 Ligas, 11 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España, 4 Champions y 7 Copas Catalunya.
Despedida de la afición
Alexia Putellas tendrá la oportunidad de despedirse de su afición este miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas (CEST). Será en el Estadi Johann Cruyff, con motivo del penúltimo partido de la temporada en la Liga F contra la Real Sociedad.
Historica
La capitana azulgrana deja el club por la puerta grande tras 14 años, 38 títulos y más de 500 partidos.
La despedida
Alexia Putellas se despide del FC Barcelona que dejará al final de la presente temporada. Este miércoles en un acto programado a las 11:00 en el Spotify Camp Nou la capitana de despedirá del que ha sido el club de su vida con la presencia del presidente del club, Rafael Yuste, y del presidente electo, Joan Laporta, y las integrantes de la plantilla del primer equipo femenino.
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