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Homenaje a Alexia Putellas: fecha horario y donde ver la despedida de la capitana del FC Barcelona, en directo

Alexia Putellas no renueva y dice adiós al Barça 14 años después

Alexia Putellas se despide de la afición en un partido reciente.

Alexia Putellas se despide de la afición en un partido reciente. / GORKA URRESOLA

Begoña González

Begoña González

Barcelona
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Este martes se hizo oficial una de las noticias que más ha sacudido el panorama del fútbol femenino enlos últimos tiempos: Alexia Putellas se marcha del Barça. La de Mollet del Vallès decidió ayer poner punto y final a su historia de amor con el club de su vida del que desde 2012 hasta 2026, Alexia ha formado parte y capitaneado. Este miércoles a las 11 de la mañana el club le ha organizado un acto homenaje con la prensa para despedirla.

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