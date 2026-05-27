Dos grandes ligas pugnan por Alexia Putellas: "No pienso en el futuro"

"No sé dónde iré, queda todo un verano para tomar la decisión", deslizó Alexia Putellas en su homenaje de despedida. Es la pregunta que planea en Can Barça (y en el resto del planeta). ¿Dónde irá la capitana ahora? Después de 14 años, por primera vez el mercado está abierto para Alexia y, de la gran cantidad de ofertas que tiene sobre la mesa, elegirá una de cara a la próxima campaña. Dos parecen los escenarios más probables: el London City, de la liga inglesa, o algún equipo norteamericano, que ha mostrado un reciente pero potente interés por fichar a la ya exjugadora del Barça.

Alexia vestirá otros colores en la siguiente campaña y la decisión de cuál será su destino aún no está tomada. Tomar la decisión de marcharse del Barça ha sido un proceso que ha ocupado mucho espacio en la mente de la capitana y poco se ha permitido mirar más allá del anuncio y actos posteriores a su decisión. "Ahora mismo lo único que sé es que he dado tanto, me he vaciado, no pienso en el futuro. La primera decisión era si seguía teniendo energía para seguir con esta exigencia", explicó. Una vez la noticia se ha hecho pública, llega el momento de mirar más allá.

La realidad es que Alexia puede ir "donde quiera". La ya excapitana del Barça tiene muchos pretendientes. Los grandes equipos de Europa han preguntado por ella en los últimos años y, ahora que está libre de cualquier contrato, es una figura de interés. Sin embargo, el equipo que está pujando con más fuerza e interés por Alexia es el London City Lionesses. El equipo inglés es propiedad de Michelle Kang, dentro de Kynisca, la primera organización global de varios equipos dedicada al fútbol femenino, que también cuenta con el Washington Spirit, Olympique Lyonnais Féminin y London City Lionesses.

Este año, el London City ha terminado sexto en la clasificación esta temporada, después de ascender a la primera división el verano pasado. Sin embargo, lejos de ser un debutante inexperto, el London cuenta con futbolistas experimentadas como Jana Fernández y María Pérez. Además, este verano, en el vestuario londinense recalará Mapi León. La central dejará, como Alexia, esta temporada el equipo azulgrana y hará las maletas hacia Londres.

Estados Unidos la quiere convencer

En Londres, la posible competencia directa con el Barça en los próximos años, si el proyecto sigue creciendo, sería un punto negativo ante la posibilidad de fichar. Un problema que no sucedería si terminara marchándose a Estados Unidos. Varios equipos se han interesado por ella, pero las restricciones salariales dificultarían la operación aunque, para futbolistas de talla y repercusión mundial, se han buscado fórmulas como la Ley Rodman, que permite a los clubes gastar hasta un millón de dólares (847.880 euros) adicionales fuera del límite salarial para atraer o retener a las futbolistas con mayor caché. Hasta hoy, el estricto tope salarial de la liga (situado en torno a los 3,5 millones de dólares, 2.967.650 euros, por equipo para 2026).

Otro equipo que podría volver a la carga por Alexia es el PSG. El equipo inglés ya lo intentó la temporada pasada, cuando estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 3 millones que tiene la capitana en su contrato. Después de diferentes reuniones con el club, Alexia decidió quedarse pese a tener bastante decidida su marcha en verano de 2025. Terminó diciendo que no al equipo parisino para vivir la que finalmente ha sido su última campaña como azulgrana.

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Con el futuro en el aire, Alexia se va de vacaciones. Ya lo contó en su despedida: necesita tiempo para asumir su nueva realidad, sentarse en la mesa y valorar todas las opciones.