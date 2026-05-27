Fútbol
Eder Sarabia anuncia que deja el Elche
El técnico de 45 años deja el club después de mantener al club ilicitano en Primera
Efe
El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha anunciado este miércoles, en rueda de prensa, que no continuará entrenando al equipo ilicitano la próxima temporada a pesar de tener contrato en vigor con la entidad.
El entrenador vasco, que llegó al club en verano de 2024 con el equipo en Segunda, deja el equipo tras haber logrado en sus dos temporadas en el Elche un ascenso directo a Primera División y la permanencia en la máxima categoría, batiendo el récord de puntos del equipo de su historia.
La decisión de Sarabia, de 45 años, ha sorprendido al entorno del club ilicitano e incluso a su propietario, el argentino Christian Bragarnik, que el pasado sábado dio por segura la continuidad del técnico tras el empate ante el Girona en Montilivi.
El preparador vasco transmitió ayer a los dirigentes del Elche su intención de dejar el club y lamenta haber "decepcionado" a los aficionados con su decisión, aunque pidió comprensión, a la vez que agradeció el trato recibido en la entidad.
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