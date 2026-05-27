La despedida de Alexia de la afición del Barça en el Johan, en directo

Alexia Putellas juega este miércoles en el Johan su último partido con la camiseta del Barça frente a la afición azulgrana en el Johan.

Tras el emotivo acto de despedida brindado por la mañana en el Spotify Camp Nou, la futbolista de Mollet dice adiós a su hinchada en el partido contra la Real Sociedad de la penúltima jornada de la Liga F.

Ambiente festivo en el gran adiós de Alexia Pese a la tristeza por su marcha, las futbolistas de Pere Romeu intentan brindar un buen homenaje tanto a su capitana como a su afición. Sobre todo después de haber logrado esta temporada todos los títulos en juego, la Champions de Oslo, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Un emblema histórico Alexia, junto a Johan Cruyff, Pep Guardiola y Leo Messi, forma parte de esa iconografía barcelonista que logró una transformación deportiva y cultural del club en momentos clave de su historia. Aunque, en su caso, de una manera aún más radical.

Se llenará el Johan No ha sido fácil llegar esta tarde al Johan, donde se prevé un lleno absoluto para despedir a Alexia. Abundan las camisetas en honor al dorsal 11 de La Reina, que tendrá la oportunidad de decir adiós en su hábitat natural, el terreno de juego.