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La despedida de Alexia de la afición del Barça en el Johan, en directo

Alexia Putella, jugadora del Barça.

Alexia Putella, jugadora del Barça. / GORKA URRESOLA

Laia Bonals

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Alexia Putellas juega este miércoles en el Johan su último partido con la camiseta del Barça frente a la afición azulgrana en el Johan.

Tras el emotivo acto de despedida brindado por la mañana en el Spotify Camp Nou, la futbolista de Mollet dice adiós a su hinchada en el partido contra la Real Sociedad de la penúltima jornada de la Liga F.

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