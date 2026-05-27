El Barça confirma que Xavi Pascual abandona el Barça a final de temporada

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça acaba de manera abrupta, desnudando la decrepitud de una sección de baloncesto por ahora sin remedio. El club azulgrana comunicó este miércoles que el técnico de Gavà hará efectiva la cláusula de rescisión (algo más de 400.000 euros) por la que podía romper el contrato que le unía a la entidad hasta 2028. Pascual abandonará así el club a final de temporada con destino a Dubai, donde le convertirán probablemente en el entrenador mejor pagado de la Euroliga y le proporcionarán una plantilla para competir por el título.

Pascual ofrecerá este jueves una rueda de prensa en la que debería concretar las razones de su marcha, después de que el pasado 17 de noviembre volviera al club azulgrana como gran salvador del baloncesto azulgrana. En el recuerdo, la Euroliga conquistada en 2010. A Pascual le desagradó ver cómo se incumplían algunas promesas hechas durante el largo proceso de negociación de su contrato, como la llegada de un pívot para la segunda parte de la temporada como la posibilidad de reforzar al equipo en caso de lesiones. El técnico, sin embargo, ha tenido que ir malviviendo con múltiples contratiempos sin encontrar la ayuda de nadie.

Los fichajes llegarán, pero a partir del próximo curso, como Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano), Olivier Nkamhoua (Varese) o Mike James (Mónaco). Baloncestistas que contaban con el aval de Pascual. Pero nada de eso ha servido para que el entrenador quiera mantenerse en el banquillo. Este martes incluso se reunió con Laporta, aunque con las cosas más que claras y sin posibilidad alguna de cambiar la decisión tomada.

El papel de Navarro

No será el único cambio que sufra la sección, ya que a los responsables deportivos, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, cuya labor ha sido muy discutida en los últimos años, se les están buscando otras responsabilidades. Especialmente delicado es el caso de Navarro, a quien en 2017 el expresidente Josep Maria Bartomeu firmó un contrato de diez años con la entidad.

Quien nada tiene que decir ya aquí es Josep Cubells, el histórico directivo responsable del baloncesto. Se aprovechó el proceso electoral para que diera un paso al lado y poner en su lugar a Xisco Pujol, invisible en sus funciones por ahora, y quien en su día formó parte de la candidatura de Jordi Farré a la presidencia del Barça.

Por lo pronto, a Joan Laporta, que hasta el próximo 1 de julio no tomara posesión de su cargo, tendrá que ver qué hace. Especialmente con el banquillo tras las malas experiencias sufridas desde que decidiera no renovar a Sarunas Jasikevicius, el último entrenador que pudo llevar al Barça a una Final Four. Se quedaron a cero tanto Roger Grimau como Joan Peñarroya, mientras que Pascual tendrá que luchar con su plantilla de mínimos por la Liga ACB después de estrellarse tanto en la Copa del Rey como en la Euroliga. Zeljko Obradovic, que a sus 66 años aún no sabe qué hacer después de su salida del Partizan, asoma como opción en un amplio abanico donde aparecen técnicos con caché como el griego Spanoulis, pero también más asequibles, como el todavía entrenador de Unicaja Ibon Navarro.

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La de baloncesto es la sección más deficitaria del Barça (20,6 millones de euros en pérdidas en la temporada 2024-25). Tras este último ejercicio en que el el presupuesto en gastos deportivos fue 27,3 millones, Laporta espera ahora poder aumentarlo. Y que el Palau, al menos, pueda pensar que la pesadilla tendrá un final.