Alexia se despide entre lágrimas: "Mi historia será siempre con el Barça y eso no lo cambiará nadie"

Fue imposible no llorar. Alexia pisó por última vez el césped del Spotify Camp Nou como jugadora del Barça. Se despidió con honores, rodeada de todos sus trofeos y acompañada de todas aquellas personas que han marcado su trayectoria. Sus compañeras, la mayoría totalmente rotas, no podían dejar de mirar a su capitana, que se despedía de su carrera en el club. De su casa.

"Toda la temporada ha sido muy emotiva. Por todo lo que ha sucedido, por comenzar a plantearme si podía ser la última", confesó Alexia Putellas, acompañada de Marta Torné, presentadora del evento. La capitana quiso ser muy sincera. "Me he prometido abrirme en canal", confesó. Y no se dejó nada dentro, nada por decir en su adiós. "Ayer sentí un vacío gigante, me dolía mucho el corazón", confesó Alexia.

Alexia Putellas se despide del FC Barcelona, en el Camp Nou, rodeada de todos los trofeos conseguidos. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

"Es complicado porque no hay un momento en el que sientas que es el momento perfecto para irte. Son muchas cosas. Es la decisión más importante de mi vida. La exigencia que tengo conmigo misma y el rendimiento, y eso mezclado con la parte emocional, hacía que sintiera que todo lo que fuera continuar podía desdibujar todo lo que hemos creado", dijo la eterna capitana. Mantener el legado, que va más allá de títulos o trofeos. Alexia es mucho más que eso, y viéndola sentada en el césped del Camp Nou, rodeada de sus 38 trofeos, ni siquiera eso era lo más impactante.

Porque Alexia es esa deportista que ha abierto puertas, ha roto techos de cristal y ha demostrado que sí que se podía soñar con ser futbolista. Y no solo ha sido eso, sino que se ha convertido en un emblema de todo el club. “No sabía cuántos títulos había ganado y conseguido. Siempre iba a por el siguiente. Me hice una promesa de que hoy abriría mi corazón. Durante muchos momentos no puedes hacerlo por el calendario y porque no quieres desequilibrarte. Seguía sintiendo que podía aportar todo eso, pero cuando lo pones en la balanza, ya no lo puedes normalizar", relató.

Al lado de Alexia se fueron sentando personas importantes para ella. El primero fue Xavi Llorens, quien fue su entrenador y la fichó de vuelta al Barça en 2012. “Quería darte las gracias porque nada de esto habría pasado si no hubieras aparecido. Sabías que estábamos en un momento difícil para la familia [el padre de Alexia falleció dos meses antes de su fichaje]. Quedamos en el bar de la esquina, nos reunimos y me dijiste: 'Puedes marcar un antes y un después, y puedes hacer cosas impresionantes. Serás un emblema del club’. Ahora pienso en aquella frase y tenías razón. Ha pasado", dijo emocionada Alexia.

Alexia Putellas se despide del FC Barcelona, en el Camp Nou, rodeada de todos los trofeos conseguidos. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Virginia Torrecilla, Melanie Serrano, Vicky Losada, Estopa ("estas para Balón de Oro", le dijeron), Hristo Stoichkov, Carles Puyol, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Raphinha, Pedri, Pere Romeu... Todos ellos aparecieron en un vídeo donde le dirigieron unas palabras de reconocimiento y cariño a la capitana.

Consiguió mantenerse entera hasta que apareció en pantalla Patri Guijarro. "Ha sido increíble todo, todo, contigo. Te vas de la mejor manera. Lo has dado todo por este club. Siempre serás nuestra reina, te echaré de menos", dijo la futbolista, que recogerá el relevo de la capitana en un vestuario. Marta Torrejón, Irene Paredes y Joan Laporta también se sumaron al momento. “Solo te quiero agradecer y darte las gracias de todo corazón. Por todo lo que has hecho, por cada gota de sudor, por hacer felices a tantos culés, por tu compromiso, por tu forma de ser, dentro y fuera del campo. Has dado ejemplo de respeto. Eres un icono", añadió Rafa Yuste, presidente interino del Barça.

Emoción de sus compañeras

“He intentado hacerlo lo mejor para vosotras. Me he vaciado”, dijo entre lágrimas. “Las cosas que hemos ganado siguen ahí, os quiero muchísimo. Voy a echar de menos los entrenamientos y las hostias que nos dábamos para ser las mejores. Tenéis aquí a una persona que siempre estará a vuestro lado y para ayudaros. Mi historia será siempre con el Barça y eso no lo cambiará nadie. Sé que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Seguiré mi carrera, pero lo mejor que he hecho ya ha pasado.”

Con el futuro aún en el aire, Alexia es consciente de que todo lo que venga después del Barça será un añadido. "No sé dónde iré, queda todo un verano para tomar la decisión. Eso sí, seguiré ligada al Barça de ahora en adelante con la expectativa de poder volver al club en algún momento. “Con la Fundación, abriremos una Academia del Barça que impactará en 400 niñas”, anunció Alexia.

Alexia se abraza con Pere Romeu en su despedida / Jordi Cotrina

Una vez terminado el acto, llegó el momento de las fotografías. Toda la plantilla salió al césped corriendo para mantear a su capitana, que se echó a reír mientras miraba al cielo. Entre abrazos y lágrimas, algunas como Vicky López, Patri Guijarro o Clara Serrajordi se desmoronaron en sus brazos. Su madre y su hermana lo miraban todo con cierta distancia. Su marcha también les afecta a ellas, que son culers desde la cuna. Pero Alexia es consciente de que, igual que se ha vaciado ella, los suyos han hecho muchos sacrificios.

Sus seis mejores amigos bajaron también al césped y, con las 4 Champions y los dos Balones de Oro inmortalizaron un día que nunca olvidarán. Ni ellos ni ningún aficionado al fútbol. Alexia Putellas se despidió del Barça con sinceridad y cariño.

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Quién sabe si sus caminos se volverán a juntar, pero lo que es seguro es que Alexia siempre será Barça. Y el Barça siempre será Alexia. “Sempre per sempre”.