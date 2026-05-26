Xavi Pascual y Juan Carlos Navarro dejarán la sección de baloncesto del Barça

La sección de baloncesto del FC Barcelona sufrirá una profunda transformación. No solamente en la plantilla, sino en el cuerpo técnico y directivo. Antes de que se anuncien las bajas de los jugadores se conocen dos que afectan al banquillo y a los despachos. Una voluntaria y la otra forzada.

La voluntaria es la de Xavi Pascual. El actual entrenador se irá al Dubái Basketball pese a que tenía dos temporadas más de contrato (hasta 2028) pagando los 400.000 euros de su cláusula de rescisión. La reunión que debía mantener con el presidente Joan Laporta no ha fructificado para los intereses del presidente electo, que no le ha convencido para impedir su marcha. Pascual no ha hecho más que reafirmar la voluntad de abandonar el banquillo que volvió a ocupar en el pasado mes de noviembre.

La progresiva decepción de Pascual por la falta de inversión en la sección para paliar las numerosas bajas que ha sufrido el equipo ha sido el detonante junto con una oferta del Dubai, absolutamente inigualable por el Barça. Algunas fuentes la cifran en tres millones de euros por cada una de las tres temporadas. El club intuía el desenlace y se había movido en la sombra para buscar un sustituto, lo que llegó a oídos del técnico.

Navarro y Fernández hablan con Pascual en las gradas del Palau Blaugrana antes del duelo contra el Virtus de Bolonia. / Dani Barbeito / SPO

Juan Carlos Navarro, el director deportivo del básquet, es la forzada. El máximo ejecutivo de la sección le quedaba un año de contrato que, aparentemente no cumplirá. Falta por ver si será él quien elija al sustituto de Pascual.

La vieja leyenda del baloncesto azulgrana asumirá con el cargo el fracaso de su gestión. La sección va en camino de culminar su tercera temporada sin conseguir ningún título, ni estar cerca de lograrlo, a no ser que conquiste la Liga Endesa de esta temporada, para la que se ha clasificado para las eliminatorias. Navarro ha sufrido los recortes presupuestarios impuestos por la directiva de Laporta que, por el contrario, planea aumentar el presupuesto de 28 a 35 millones de euros coincidiendo con el centenario de la fundación de la sección. El relevo de Navarro no será su ayudante, Mario Bruno Fernández, aunque podría continuar en el Barça desempeñando otra función.

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Antes de Pascual y Navarro, ya había dejado de verse en la primera fila del palco a Josep Cubells, durante años el directivo responsable del baloncesto. Cubells fue relevado por Cisco Pujol.