Muere una joven de 28 años por "hipertermia" en una competición de Hyrox en Francia

Una mujer de 28 años ha muerto este lunes tras sufrir una hipertermia corporal por esfuerzo mientras participaba en la competición 'indoor' de carrera y 'fitness' Hyrox en Chassieu, cerca de Lyon.

La corredora fue trasladada al hospital en estado crítico y falleció allí, según ha explicado 'Le Figaro'. El productor de Hyrox Maxime Villalongue ha relatado que "es incomprensible" a AFP, ya que el recinto tenía temperaturas interiores controladas entre 18 y 20 grados y varios puntos de hidratación.

"Creo que los atletas llegaron allí o bien tras haber estado demasiado tiempo al sol o sin haber bebido lo suficiente", ha lamentado. No es el único caso en Francia, que esta semana se encuentra a temperaturas anormalmente altas. Una participante de la carrera 'La Pyrénéenne', celebrada el domingo en París, también murió durante la prueba.

10 corredores hospitalizados

Una decena de corredores de otra competición en Maisons-Alfort, en la región parisina, fueron hospitalizados en estado de "urgencia absoluta", también el domingo.

Ante este panorama, Francia contempla suspender competiciones deportivas por la ola de calor que puede alcanzar temperaturas de hasta 39 grados en los próximos días. Dos de los siete fallecidos hasta el momento en Francia "directa o indirectamente" por la ola de calor, según las autoridades, estaban participando en pruebas deportivas.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, afirmó que "podría haber cancelaciones" de eventos deportivos en función de las condiciones meteorológicas.

"No solo observaremos el calor, sino también la humedad, el viento o la exposición solar en los recorridos. Un organizador puede decidir suspender o aplazar una competición", declaró a la emisora RMC.

Alerta por una ola de calor temprana

Météo-France prevé que las temperaturas alcancen localmente los 38 e incluso 39 grados en los próximos días, especialmente en el oeste del país, donde este martes hay ocho departamentos en alerta naranja.

Pese a la situación, el Ministerio de Educación descartó por ahora el cierre generalizado de escuelas, aunque reconoció que podría producirse de manera puntual a nivel local.

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Ante la intensidad del episodio climático, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión interministerial para evaluar la preparación de los servicios del Estado frente a la canícula y abordar riesgos asociados como incendios forestales, presión sobre los servicios sanitarios y situación de las reservas de agua.