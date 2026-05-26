Monchi confirma a Manolo y dispara la ilusión: "Podemos soñar con un Espanyol ambicioso acorde a su historia"

Dos semanas después de anunciarse su fichaje como un golpe de efecto del dueño Alan Pace en una situación complicada, Monchi se presentó oficialmente este martes como nuevo director general deportivo del Espanyol. Con la calma y el sosiego que aportó la salvación, el ejecutivo andaluz confirmó la continuidad de Manolo González en el banquillo, se mostró confiado en el proyecto que se avecina y proclamó la ambición que debe guiar a la entidad en el futuro.

El exportero inició su intervención con palabras de elogio para Fran Garagarza, el último director deportivo que sufrió un infarto en noviembre y sigue de baja. "Le deseo la mejor recuperación, eso es lo más importante. Mucho de lo me he encontrado y voy a aprovechar es gracias a su grupo de trabajo", dijo Monchi, feliz por la "magnífica acogida" en sus primeros pasos en el club. "He sentido cariño e ilusión siendo el último en llegar. Ahora tengo responsabilidad. Vengo con unas ganas tremendas para que el proyecto sea lo más sólido posible. El Espanyol es uno de los clubs más importantes del fútbol español, son 126 años de historia. Me voy a esforzar lo máximo para mirar el futuro con optimismo".

La cena con Alan Pace

Aunque todos los inputs apuntaban a la continuidad de Manolo después de lograr la salvación y renovar de forma automática por contrato, faltaba la ratificación del nuevo jefe. Llegó este martes sin titubeos. "Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, que no sea algo efímero. La confianza es absoluta desde el primer momento en el que hablé con él y ha ido creciendo en el día a día durante estas dos semanas. Es la persona idónea para construir el Espanyol que todos deseamos”, afirmó Monchi.

El exportero explicó sus primeros contactos con Alan Pace en una cena en Barcelona. Luego llegaron más reuniones, "el noviazgo empezó a ser más serio, intentamos conquistarnos unos a otros y a partir de ahí llegamos a un acuerdo", explicó Monchi. "No me vendió humo. Nunca puso en duda mi labor de presidente del San Fernando. Me sentí querido, eso fue muy importante. Estoy cómodo, satisfecho, ilusionado y agradecido", dijo el ejecutivo, que dejó claro que nunca hubo "ninguna posibilidad" de regresar al Sevilla.

Cumbre importante

Este miércoles tendrá lugar la primera reunión con Manolo para planificar la próxima temporada, hacer la "foto" de la situación actual y poner las bases del futuro. "El proyecto viene bien, no he llegado a un sitio en el que esté todo en ruinas. Al revés, es de los pocos clubs que puede presumir de deuda cero, es un buen comienzo. Hay que aspirar a ser lo más ambiciosos posible con los pies en el suelo. Podemos soñar con un Espanyol ambicioso acorde a la historia de este club".

Monchi, sobre el césped del RCDE Stadium. / RCDE

Monchi recordó las últimas temporadas del equipo, desde su presencia en Segunda a los dos últimos cursos, en los que acabó el 14º y el 11º. Ahora falta ese "saltito" para el que hace falta invertir. "El dinero no te da el éxito. En miles de proyectos con potencial económico no hubo éxito. Creo más en crear las estructuras necesarias. El Espanyol debe marcar su hoja de ruta, su camino, sin mirar ni compararse con nadie", apuntó también en relación con la rivalidad con el Barça.

Mirar hacia arriba

Continuidad y ambición fueron los conceptos que marcaron la presentación de Monchi, que prefirió apartarse de cualquier objetivo europeo. "La última vez que el Espanyol jugó en Europa ya sabemos cómo acabó la cosa. Nosotros tenemos que aspirar a que cuando empiece la temporada debemos mirar más hacia arriba que hacia abajo", reflexionó el nuevo director general deportivo, que también se involucrará en el proyecto femenino.

Monchi, en la ciudad deportiva del Espanyol. / RCDE

La presentación de Monchi llegó 15 días después de que el club anunciara su fichaje, 48 horas antes del trascendental duelo contra el Athletic en Cornellà. Su nombramiento supuso un refuerzo moral que vino muy bien al cuerpo técnico y la plantilla en un sprint final que sirvió para romper la nefasta racha de 18 partidos sin ganar y sellar la permanencia en apenas cinco días gracias a los triunfos contra los bilbaínos y Osasuna.

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Monchi, de 57 años, llega al Espanyol tras una doble etapa en el Sevilla (2000-17, 2019-2023), con siete títulos de Europa League incluidas, y experiencias de alto nivel en la Roma (2017-19) y el Aston Villa (2023-25). El gaditano llega acompañado de Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez, hombres de su total confianza. El primero, exjugador internacional que conquistó la Eurocopa de 2008, se incorpora como director de fútbol y el segundo asumirá la parcela de scouting y deteccion de talento.