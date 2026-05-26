La marcha de Alexia del Barça agita el mundo del fútbol: "La historia no hubiese sido la misma sin ti"

Hasta hoy, Alexia Putellas ha sido siempre futbolísticamente sinónimo de FC Barcelona. Su crecimiento como jugadora ha ido siempre de la mano del consolidamiento de un proyecto futbolístico que ha terminado esta temporada ganándolo todo. Sin embargo, la dos veces balón de oro ha comunicado este martes su decisión de abandonar el club azulgrana. Su contrato termina el 30 de junio y la capitana no lo renovará un año más. El mundo del fútbol ha reaccionado a la noticia con mucho sentimiento.

Este domingo, durante la celebración de los cuatro títulos conseguidos por el conjunto azulgrana, ya se escucharon varias consignas como "solo hay una reina" o "Alexia, quédate" que delataban el miedo de la afición azulgrana presente en la fiesta a la posible marcha de su líder. Este martes, el día antes del último partido en casa de las azulgrana en el que la afición podrá despedirse de ella, lo ha lamentado el resto del ecosistema culé.

Apoyo unánime a La Reina

Como era de esperar, el propio club a través de sus redes sociales no ha tardado en despedir a su máxima goleadora histórica. "Un legado. Un icono. Una capitana. Eterna Alexia.", compartió el equipo. Acto seguido han empezado a caer en cascada las reacciones de las que hasta hoy han sido sus compañeras.

"Alexia, leyenda del Barça", compartía Aitana Bonmatí en sus stories. El resto del vestuario ha mostrado igualmente sus respetos a La Reina. "Una auténtica leyenda, como voy a echarte de menos", le dedicaba la también azulgrana Caroline Graham Hansen. "Eterna leyenda y única. Jamás habrá una historia igual que la tuya, hermana", le dedicaba igualmente Marta Torrejón. "Cero reproches. Alexia lo ha ganado todo y deja un legado eterno en Barcelona", señalaba en sus redes la exbarcelonista Olga Garcia. "La historia no hubiese sido la misma sin ti. Qué orgullo", sentenciaba su compañera Patri Guijarro.

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El fenómeno Alexia ha sido tal que incluso jugadoras de otros equipos le han dedicado unas palabras. "Orgullosa de ti. Hemos tenido mucha suerte de vivirlo a tu lado", compartía la jugadora del London City, Jana Fernández. "Nada de lo que vive el fútbol y el Barça se entendería sin ella", señalaba la ministra Pilar Alegría.