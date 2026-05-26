El sueño continúa: los Knicks alcanzan las Finales de la NBA por primera vez desde 1999

"Es algo mágico, histórico. Nueva York lleva soñando con esto desde hace mucho tiempo." Concretamente desde 1999, Karl-Anthony Towns. La última vez que los Knicks alcanzaron las Finales de la NBA fue hace 27 años. Muchas derrotas y once victorias seguidas después, el equipo de la gran manzana vuelve a estar a cuatro triunfos de su tercer anillo, el primero desde 1973. El camino para llegar hasta su novena aparición en unas Finales ha sido sobresaliente, resumido en 12 victorias y 2 derrotas (ambas por un punto), y culminando en un último triunfo por 130 a 93 frente a Cleveland Cavaliers.

El cuarto partido de las Finales de Conferencia fue un mero trámite para los de Mike Brown, pues ningún equipo ha remontado nunca un 0-3 y pocas energías le quedaban ya a unos Cavaliers que venían de superar las dos primeras rondas en siete agotadores partidos contra Detroit Pistons y Toronto Raptors. Al otro lado de la pista no tenían a un equipo cualquiera, pues los Knicks ya habían arrasado a los Philadelfia 76ers en cuatro partidos después de eliminar a los Atlanta Hawks con un último asalto que ganaron de 51 puntos. Lo mismo hicieron contra los Cavaliers, detrás de las proezas de su líder Jalen Brunson, que fue premiado con el MVP de forma unánime, un trofeo que se otorga desde 2022 y que bien pudo recibir tras su actuación en los dos primeros partidos de esta serie.

Milagro en el Madison

Se abrió el telón en las Finales de Conferencia en el Madison Square Garden hace menos de una semana, escenario que ya acogió el primer partido del año pasado y terminó en hecatombe local. Entonces fueron los Indiana Pacers los que remontaron una desventaja de 14 puntos en los últimos tres minutos para forzar una prórroga de la que saldrían victoriosos. Pero con los archienemigos fuera de combate para la temporada, los Knicks ejercieron un exorcismo para completar una remontada de 22 puntos en los últimos siete minutos. Brunson anotó 17 puntos entre el último periodo y la prórroga para terminar con 38 en su casillero personal, además de destrozar los ánimos de unos Cavaliers que venían de cerrar la serie contra los Pistons de paliza y ya se veían celebrando.

El descalabro se trasladó al segundo partido, en el que no hubo venganza de los Cavaliers y solo Donovan Mitchell se revindicó para destacar como la única nota positiva de su equipo en esta serie. James Harden, que volvió a agrandar su pésimo historial en playoffs como uno de los jugadores que más partidos ha jugado sin ganar el título, volvió a ser una decepción.

La estrategia de Kenny Akison tampoco funcionó. Dejaron liberado a Josh Hart en el perímetro, quien respondió con 5 triples y una marca personal en playoffs de 26 puntos. Jalen Brunson, con quien ganó el título de NCAA en 2016 mientras compartía habitación, repartió 14 asistencias, un récord personal también.

Tampoco faltó la aportación de Mikal Bridges, el tercer miembro del trío Villanova por el que traspasaron cinco futuras selecciones del draft en 2024, quien dejó atrás su deplorable actuación de cero puntos en el tercer partido contra Atlanta para acertar en 69 de sus 100 tiros siguientes.

262 puntos de diferencia

La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce en el Rocket Center de Cleveland para el tercer partido no distrajo a unos Knicks que asaltaron el pabellón con cuchillos entre los dientes. La mediática pareja produjo más highlights desde sus asientos que los propios Cavaliers, y los piratas de Manhattan terminaron ganando un decisivo tercer partido para poner pie y medio en las Finales, que empiezan el 3 de junio.

Quienes sí pudieron celebrar tras un desplazamiento masivo fueron los aficionados neoyorquinos, encabezados por la comitiva de celebridades que suelen ocupar las primeras filas del Garden. Además de las leyendas Patrick Ewing y Walt Frazier, también acudieron a la cita Spike Lee y el otro gran dúo romántico del momento: Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Todos repitieron presencia este lunes por la noche, uniéndose en la celebración con los jugadores.

Por mucho que el apoyo incondicional de la afición haya aportado su granito de arena al despertar de esta franquicia durmiente, el éxito de cualquier equipo en la NBA se explica en base a los números, incontestables en este caso. No hay estadística que refleje mejor el dominio de estos Knicks que el diferencial de puntos que han acumulado a lo largo de su racha de imbatibilidad: 262 puntos, el mejor registro de la historia en 11 partidos seguidos, de playoffs o temporada regular.

Mejor que los Warriors de 2017 o los Lakers de 2001, ambos campeones y conjuntos recordados por formar dinastías. Aunque estos Knicks quedan lejos de esos legendarios equipos, comparten una característica en común, señalada por Josh Hart al final del encuentro: "Este es un grupo muy altruista, y estábamos dispuestos a sacrificar nuestro rendimiento individual, nuestras estadísticas o nuestros reconocimientos por el bien del equipo."

Punto de inflexión

En esta historia de ensueño neoyorquina se pueden identificar muchos puntos de partida. Se puede viajar atrás en el tiempo hasta las últimas Finales que alcanzaron los Knicks en el '99, siendo el primer equipo en llegar como octavo clasificado de su conferencia, o al día en que se materializó el traspaso de Carmelo Anthony a Nueva York en 2011 sin que el hijo prodigio llegara a reinar nunca en la tierra prometida, o la rotura de ligamentos de Kristaps Porzingis en 2018 que frustró un posible renacer. Sin embargo, en años más recientes, y como consecuencia más directa de este desenlace de fábula, existe un punto de inflexión claro: el fichaje en agencia libre de Jalen Brunson.

El base de 29 años aterrizó en Nueva York en 2022, y desde entonces los Knicks han ganado 35 partidos de playoffs. En las dos décadas previas a su llegada, solo habían logrado ocho. Cifras demoledoras que invitan a definir su legado como el mejor jugador de la historia de la franquicia si lograse coronarse el próximo mes de junio contra Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs, empatados a dos en las Finales del Oeste.

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Además, Brunson ya es el tercer Knick de la historia con más puntos en playoffs (1.618), solo por detrás de Ewing (2.787) y Frazier (1.927). "La confianza que la organización ha depositado en mí ha sido increíble", dijo Brunson en la celebración como campeones del Este, seguido de Towns, que citó a Kobe Bryant para recordar que “el trabajo aún no ha terminado”.