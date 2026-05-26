Eric Garcia y los 8 internacionales del Barça: "Dice mucho del buen trabajo que hacemos en el club"

Una temporada "muy buena" aún no ha acabado. Después de conquistar la Liga y la Supercopa con el Barça, y de ser el futbolista de la plantilla con más partidos disputados, Eric Garcia participará en el Mundial 2026. Fue una de las sorpresas de la convocatoria de la selección española, no tanto por la llamada de Luis de la Fuente sino porque el futbolista de Martorell no había acudido al equipo español desde la despedida del Mundial de Catar en 2022.

En el breve espacio de descanso entre el final de la Liga y la incorporación, Eric acudió al entrenamiento del equipo Genuine del Barça. Había adquirido un compromiso consigo mismo, con los componentes de la plantilla. Tenía pensado regalarles a cada uno un libro dedicado de Relats Solidaris, el proyecto solidario que cada año, desde 2005, lleva a cabo un grupo de periodistas catalanes. Los ingresos por la venta de la obra más las actividades paralelas que se organizan se entregan íntegramente a una entidad benéfica.

Eric con la plantilla del Barça Genuine, en el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Joan Gamper. / FCB

Ocho más dos

"Me hacía especial ilusión poder regalar un libro porque ya había visto la ilusión que tenían ellos con mi primera visita, solo con venir", explicó Eric, contento, además por la vertiente profesional. El día anterior entró entre los 26 elegidos para jugar el Mundial. Ocho de ellos son del Barça. Eric acudirá acompañado por Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. Casi un tercio del grupo pertenecen a la plantilla del Barça.

"Somos ocho y creo que Gerard [Martín] y [Marc] Bernal podían haber estado también. Esto habla del buen trabajo que estamos haciendo en el club", analizó Eric, sin perder de vista que para que todos ellos vayan a Estados Unidos ha de mediar "la confianza" que tiene Luis de la Fuente en ellos.

Eric conversa con dos componentes de Barça Genuine. / FCB

Una semana más

Eric está en un paréntesis vacacional, pero los jugadores del Arsenal y el Paris Saint Germain siguen entrenando. El sábado van a jugar la final de la Champions. El futbolista del Barça firmaría repetir que la próxima temporada sea como la que acaba de terminar, con el añadido de esta última semana de trabajo. Señal de que el conjunto de Hansi Flick estaría en el último peldaño para abordar la conquista del título europeo, que se ha escapado en las dos campañas: en la anterior frente al Inter de Milán en la semifinal y en la recién terminada en cuartos con el Atlético. Antes, sin embargo, Eric espera volver a Sant Joan Despí con el campeonato del mundo.

Los ingresos del proyecto de 2026 se entregarán íntegramente a la Fundació AVAN, que trata a personas con patologías neurológicas. El libro consta de una serie de relatos de temática deportiva escritos por periodista catalanes que representan a casi todos los medios de comunicación. La obra cuenta con el apoyo de Banco Mediolanum al frente de varios esponsors que colaboran de forma altruista. El Corte Inglés canaliza la venta del libro, que cuesta 15 €, a través de sus centros comerciales y la página web.

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