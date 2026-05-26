Alexia es de las personas más importantes de mi vida

Nunca olvidaré la primera vez que nos conocimos. Fue en la selección sub16. Teníamos 14 años. ¿Quien nos iba a decir que hoy estaría escribiendo esto a unas de las personas más importantes del mundo y de mi vida?

Es verdad que nos conocimos con 14 años, pero no nos volvimos a reencontrar como compañeras hasta los 17, en la última convocatoria sub 19 para ir al europeo de Turquía. Quedamos subcampeonas al perder la final contra a Suecia. Recuerdo que la última noche estuvimos hablando de que tanto Alexia, como Gemma Gili y Guti habían firmado por el Barça y yo no tenía nada todavía... Las miraba con admiración y un poquito de envidia por que iban a jugar juntas y yo no iba a estar entre ellas. Todo ello sin saber que, al llegar a casa, me darían la notica de que el el Barça estaba interesado en mí. Desde ese verano del 2012 fuimos inseparables. Ganamos 3 Copas de Catalunya, 2 Copas de la Reina y 3 Ligas. Vivimos juntas en un piso del club, e incluso fuimos a la primera convocatoria de la selección absoluta juntas.

Y, a pesar de que nos distanciamos porque tomé otro camino fuera de España a nivel profesional, siempre supe que ella estaba ahí para cualquier cosa.

Alexia Putellas y Virginia Torrecilla. / @VirginiiiaTr

Y lo estuvo. Alexia siempre estuvo presente, e incluso en mis peores momentos de mi vida: mi enfermedad y el accidente de mi madre. Vino a verla al hospital de Toledo cuando estuvo ingresada, se hizo fotos con todo quien se lo pedía en el hospital. Recuerdo que mis padres sonrieron al verla después de muchos meses de tristeza y eso no lo olvidaré jamás.

Hay personas que te cambian la vida para bien, y Alexia, sin duda alguna, es una de ellas. Alexia para el Barça lo significa todo, al igual que el Barça para ella. Es recíproco y nadie lo podrá negar.

Personalmente, cuando hablo de ella, no la trato como la jugadora de fútbol. Lo hago como la persona que es y eso va mucho más allá. Alexia es mi hermana, su familia es la mía (a pesar de no ser de la misma sangre). Y, por eso, solo puedo escribir que aparte de ser futbolista, capitana, líder, leyenda o 'reina', es también familia. Es amor. Es devoción por los suyos, tanto dentro como fuera del campo. Es una lucha constante por hacer el bien, consciente de que los suyos siempre están detrás. De ahí el amor incondicional que les une.

Para saber quién es Alexia, no puedo olvidarme de la 'familia gitana' (así los llamo desde que los conocí), ya que ellos tienen mucha culpa de que sea la mejor del mundo.

El fútbol y el amor pasean de la mano, por eso vemos a la mejor jugadora de la historia disfrutarlo. Alexia Putellas Segura. Ese nombre quedará inscrito para la eternidad. Siempre 11.