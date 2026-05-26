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Alcaraz habla por primera vez desde su lesión: "Es el destino. Todo pasa por algo"

El tenista murciano acudió al Princesa de Girona CongresFest y habló sobre su momento por primera vez desde la lesión que sufrió en Barcelona

Alcaraz durante la conferencia del Premio Girona CongresFest.

Alcaraz durante la conferencia del Premio Girona CongresFest. / Marcial Guillén / Efe

Albert Briva

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Alejado de las pistas desde abril por la lesión en la muñeca derecha, Carlos Alcaraz reapareció este martes en Murcia durante el Princesa de Girona CongresFest, donde dejó una reflexión muy personal sobre el momento que atraviesa y lanzó varios mensajes a los jóvenes presentes en el Auditorio Víctor Villegas.

El murciano reconoció que este periodo lejos de la competición está siendo especialmente duro. “Es frustrante”, confesó Alcaraz. “Desde casa estoy viendo los resultados, viendo a mis rivales competir y los torneos en los que yo querría estar participando y no puedo”.

Pese a ello, el ganador de siete Grand Slams intentó mantener una visión positiva de la situación y aseguró confiar en que este parón tenga algún sentido en el futuro. “Todo pasa por algo. Creo que es el destino y que la vida me tendrá algo preparado para cuando vuelva. Algo bonito, espero”, afirmó.

Mensaje de futuro

Durante la charla, Alcaraz insistió varias veces en la importancia de la paciencia y la constancia, dos valores que considera fundamentales tanto dentro como fuera del deporte. “Con 14 años tenía cero paciencia. Quería las cosas de hoy para mañana, quería ganar siempre”, recordó. “Pero lo bonito es el proceso”.

El español explicó además que una de las claves de su crecimiento ha sido mantener intacta la ilusión diaria por mejorar. “Lo que me motiva es ir cada día a la pista o al gimnasio con la ilusión tremenda de intentar dar lo mejor de mí”, señaló. “Doy gracias a ese yo de hace seis o siete años por haber hecho todo lo posible cada día”.

Durante su intervención también tuvo palabras de agradecimiento hacia su familia, a la que considera clave en su desarrollo personal y profesional.

Aunque volvió a reconocer que Rafael Nadal siempre fue su gran referente, destacó especialmente el apoyo recibido en casa desde niño. “Nunca me obligaron a jugar. Siempre me dieron libertad para elegir y eso me ayudó muchísimo a seguir disfrutando”, confesó.

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Alcaraz cerró su intervención lanzando un mensaje a todos los jóvenes presentes en la sala. “Pensad en grande, soñad en grande e id a por ello con ilusión”, aconsejó. “Y disfrutad del proceso, pase lo que pase”.

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