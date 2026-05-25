Ramon Terrats se despide del Espanyol con una emotiva carta: "Era la oportunidad de mi vida"

Ramon Terrats, el centrocampista del Espanyol cedido por el Villarreal esta temporada, ha confirmado este lunes que no seguirá como blanquiazul el próximo curso. El futbolista, que regresa al cuadro amarillo, se ha despedido con una carta abierta dirigida a la afición perica.

La llegada de Terrats el pasado verano fue una de las más ilusionantes para la afición, que tenía muchas esperanzas puestas en él. El acuerdo con el Villarreal contemplaba una opción de compra en función de requisitos deportivos que no se han cumplido. El centrocampista deja el club después de jugar 29 partidos de Liga, solo 12 de titular, con un 1 gol y 2 asistencias en 1.030 minutos. Este domingo jugó su último encuentro en el cierre en casa ante la Real. Fue sustituido en el descanso.

"No me arrepiento de haber venido"

"Llegué cumpliendo un sueño. Vestir esta camiseta y defender estos colores era algo que nunca habría imaginado y que significaba muchísimo para mí. Siempre fue mi prioridad porque nunca sabía si volvería a tener una oportunidad así, la oportunidad de mi vida", asegura Terrats, el socio 6.031 de la entidad, en el comienzo de la carta publicada en sus redes sociales.

"Pero a veces las cosas no salen como uno espera y eso duele. A pesar de todo lo que he vivido y todo lo que cambié para estar aquí, no me arrepiento de haber venido", continúa Terrats, que expone su lado más humano. "Ha sido una temporada muy dura. Me ha tocado vivir momentos complicados, tanto a nivel personal como deportivo, y durante mucho tiempo me costó entender muchas cosas", confiesa el centrocampista.

"Lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol"

Terrats agradece "el cariño" de la afición en un curso complejo para él. "He sentido vuestras ganas de que estuviera y de que me quedara, y eso es algo que valoro muchísimo y que siempre me llevaré conmigo", remarca el exjugador del Getafe, al que le ha costado tener regularidad con Manolo González. Hasta 13 jugadores del primer equipo han tenido más minutos que él.

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"Me voy orgulloso y tranquilo porque hemos conseguido el objetivo y el Espanyol seguirá siendo equipo de Primera División. Porque el club siempre estará por encima de todo y de todos. Porque lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol", concluye en su despedida.