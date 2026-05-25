Osasuna anuncia el despido de Alessio Lisci

Osasuna ha comunicado este lunes la marcha del técnico italiano Alessio Lisci tras una temporada al frente del banquillo, agradeciendo públicamente su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico.

La entidad navarra ha anunciado la salida del entrenador, al que le quedaba un año de contrato que ya no cumplir. El club ha destacado el trato dispensado por Lisci hacia socios, aficionados, junta directiva y empleados de la entidad a lo largo de esta etapa. El derrumbe del equipo en el tramo final de temporada ha sido el detonante de la decisión.

Hasta la última jornada

El adiós se da dos días después de la agónica salvación certificada en Getafe, tras un final de curso que a punto estuvo de condenar a Osasuna al abismo de la Segunda División.

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La última destitución en Osasuna fue la de Diego Martínez en 2018 antes de la llegada de Jagoba Arrasate (hasta 2024), que fue reemplazado después por Vicente Moreno.