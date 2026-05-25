Relevo en el banquillo
Osasuna anuncia el despido de Alessio Lisci
El club navarro prescinde del entrenador italiano tras una temporada decepcionante.
EFE
Osasuna ha comunicado este lunes la marcha del técnico italiano Alessio Lisci tras una temporada al frente del banquillo, agradeciendo públicamente su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico.
La entidad navarra ha anunciado la salida del entrenador, al que le quedaba un año de contrato que ya no cumplir. El club ha destacado el trato dispensado por Lisci hacia socios, aficionados, junta directiva y empleados de la entidad a lo largo de esta etapa. El derrumbe del equipo en el tramo final de temporada ha sido el detonante de la decisión.
Hasta la última jornada
El adiós se da dos días después de la agónica salvación certificada en Getafe, tras un final de curso que a punto estuvo de condenar a Osasuna al abismo de la Segunda División.
La última destitución en Osasuna fue la de Diego Martínez en 2018 antes de la llegada de Jagoba Arrasate (hasta 2024), que fue reemplazado después por Vicente Moreno.
- Así será la celebración del Barça de la Champions femenina: fecha y horarios
- La banca española niega el aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid
- Los tres pilares del candidato Riquelme: el Real Madrid para los socios, españolizar la plantilla y no bajar al barro
- La celebración de campeonas del FC Barcelona, última hora en directo: Hora, dónde será y quién actúa en la fiesta del Barça
- El delirante final del Lleida CF: un salvador transformado en estafador
- De cuando cobraban con vales del Corte Inglés
- El Barça celebra y rompe la maldición: 'Es el mejor día de mi vida
- El Tribunal Català de l'Esport admite a trámite el recurso de Marc Ciria sobre las elecciones del FC Barcelona