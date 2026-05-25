Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaHantavirusPisos protección oficialZapateroAndicTrumpMundialRebajasRamon Terrats
instagramlinkedin

Relevo en el banquillo

Osasuna anuncia el despido de Alessio Lisci

El club navarro prescinde del entrenador italiano tras una temporada decepcionante.

Lisci, en un partido de Osasuna.

Lisci, en un partido de Osasuna.

El Periódico

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Osasuna ha comunicado este lunes la marcha del técnico italiano Alessio Lisci tras una temporada al frente del banquillo, agradeciendo públicamente su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico.

La entidad navarra ha anunciado la salida del entrenador, al que le quedaba un año de contrato que ya no cumplir. El club ha destacado el trato dispensado por Lisci hacia socios, aficionados, junta directiva y empleados de la entidad a lo largo de esta etapa. El derrumbe del equipo en el tramo final de temporada ha sido el detonante de la decisión.

Hasta la última jornada

El adiós se da dos días después de la agónica salvación certificada en Getafe, tras un final de curso que a punto estuvo de condenar a Osasuna al abismo de la Segunda División.

Noticias relacionadas

La última destitución en Osasuna fue la de Diego Martínez en 2018 antes de la llegada de Jagoba Arrasate (hasta 2024), que fue reemplazado después por Vicente Moreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL