Messi se retira lesionado con Inter Miami y alarma a Argentina

Argentina está en tensión a unos 20 días del debut de la selección en el Mundial, el 16 de junio ante Argelia. Leo Messi se retiró lesionado en el último partido que disputaba con Inter Miami en la liga estadounidense antes de incorporarse a la concentración de la albiceleste.

Messi pidió el cambio en el minuto 72 tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo después de un lanzamiento de falta directa y se retiró directamente al túnel de vestuarios. Desde ese momento Argentina cruza los dedos para que la dolencia muscular no sea nada.

El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró que el cambio de Messi se debió a la "fatiga". Preguntado en rueda de prensa por una posible lesión, Hoyos aseguró que aún no se le ha realizado una evaluación médica. "El campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", insistió el técnico al ser repreguntado. No tenemos información de una lesión que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga", reiteró Hoyos.

'Hat trick' de Luis Suárez

En caso de tratarse de un desgarro clásico, los plazos estimados son de alrededor de tres semanas, por lo que Messi llegaría con lo justo al debut frente a Argelia, en Kansas, y se perdería los amistosos previos de la selección en Estados Unidos: el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y tres días más tarde frente a Islandia, en Alabama.

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El partido de Inter Miami acabó, por cierto, 6-4, con hat trick de Luis Suárez y dos asistencias del argentino ante Philadelphia Union.