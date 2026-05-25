Lista de De la Fuente para el Mundial: ocho jugadores del Barcelona y ninguno del Real Madrid, algo que no pasaba desde 1934

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol masculino, ha hecho pública la lista de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio, La principal noticia de la convocatoria es que se incluye a ningún jugador del Real Madrid, dejando fuera a Dean Huijsen y a un Gonzalo que contaba con alguna opción, mientras que por el Fútbol Club Barcelona aparecen hasta ocho futbolistas: Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran y Eric García.

En la convocatoria aparecen por el Atlético tres futbolistas (Pubill, Llorente y Baena), mientras que las dos grandes novedades de la lista son el central del Atlético, Marc Pubill, y el extremo de Osasuna, Víctor Múñoz. En la lista hay siete jugadores que actúan en la Premier, además de Grimaldo, que juega en el Bayer Leverkusen alemán, y Fabián Ruiz, del París Saint-Germain. En la lista repiten 12 jugadores de la lista que estuvo en el Mundial 2022 con Luis Enrique en el banquillo: Unai Simón, David Raya, Laporte, Eric Garcia, Rodrigo, Marcos Llorente, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams y Yeremy Pino.

El seleccionador atendió posteriormente a los medios y comentó que "ha sido una lista muy madurada, trabajada y analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Cuando se hace una convocatoria, contemplamos todos los escenarios que se pueden dar. Es costoso pensar qué jugador puede encajar en una determinada circunstancia. Pero me da tranquilidad que los que hemos traído y algunos que se han quedado fuera podían estar. Estamos contentos, porque ayer cuando cerramos la lista dormimos tranquilos". Sobre la ausencia de madridista, el de Haro afirmó: "Soy seleccionador y no miro la procedencia de los jugadores. Son jugadores de la selección, no miro un equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgulloso de representar a la selección".

Respecto a los cambios en la portería con la llegada de Joan García afirmó que "tenemos a los mejores porteros del mundo y el que hubiera estado era de total garantía y podría haber jugado de titular. Tenemos tres porteros de solvencia y calidad". Sobre la inclusión de Eric García añadió lo siguiente: "Ya dije que había futbolistas que no habían estado con nosotros y que iban a estar. Eric ha estado conmigo desde la sub 19 y a Pubill le conozco de su etapa en la sub 21 y en la olímpica".

De la Fuente asumió sin problema la etiqueta de favoritos al Mundial: "Lo digo claramente, nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí, pero eso no garantiza nada, sí. Pero hay otras selecciones que son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear al máximo, pero en el fútbol puedes perder incluso siendo superior al rival. Pelearemos por todo, de eso que nadie dude". También tuvo palabras para dos ausentes ilustres, Morata y Carvajal: "Quiero tener unas palabras para Dani y Álvaro por la importancia que han tenido para nosotros y por la importancia que espero tengan en el futuro. Han dejado un legado imborrable de señoría, de personalidad, de liderazgo... pero la generación de capitanes que se queda están perfectamente preparados. Aquí nadie tiene la puerta cerrada".

Desde la Eurocopa de 2021 con Luis Enrique

En la Eurocopa de 2024 De la Fuente contó con tres madridistas (Carvajal, Nacho y Joselu) entre los futbolistas que se proclamaron con España en Berlín tras ganar en la final a la Inglaterra de Jude Bellingham. Hay que remitirse hasta la lista de Luis Enrique en la Eurocopa de 2021 para ver una convocatoria en la que no aparecía ningún jugador del Real Madrid. En aquel momento Sergio Ramos, Nacho, Asensio y Carvajal, eran susceptibles de ser convocados, pero el último, que era el único que contaba en los planes del seleccionador, estaba lesionado. No hubo madridistas en la lista de 24 en un gran torneo por primera vez desde 1934.

Pretemporada en Las Rozas y amistosos en A Coruña y Puebla

La preparación de la selección comenzará este fin de semana. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas será el cuartel general donde se comenzarán a preparar los elegidos para representar a España en el Mundial. El día 4 jugarán un amistoso en A Coruña ante Irak y el 5, viajarán rumbo a Norteamérica, a Chattanooga, donde estará el fortín español. Además, disputarán un último amistoso en Puebla, Mexico (el 9, ante Perú). Y luego ya estarán listos para afrontar el calendario del grupo que les medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Para estos días de preparación, De kla Fuente ha convocado como jugadores de apoyo a Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

PORTEROS: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona)

DEFENSAS: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Álex Grimaldo (Leverkusen)

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal)

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DELANTEROS: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (Barcelona), Alex Baena (Atlético), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Borja Iglesias (Celta), Víctor Muñoz (Osasuna) y Yeremi Pino (Crystal Palace).