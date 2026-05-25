Florentino no tiene a quién mirar en la selección española

Un día después de que Florentino Pérez asomara en aquella rueda de prensa para convocar elecciones en que se mostró tal y como es, por mucho que él argumentara que sólo estaba un poco enfadado, acudió a la llamada de Josep Pedrerol. Allí, en un espacio mucho más cómodo y sin tener que ir manoseando papeles, le vino a decir al periodista que cuando a él le gusta un futbolista, lo ficha y ya está. Es decir, sin que haya un plan de por medio. Sin reparar en las consecuencias que pueda tener en el proyecto deportivo. Sin preguntar si hay jugadores de su cantera con capacidades o proyección, o si la estrella internacional de turno tiene encaje o no en esos vestuarios convertidos en camerinos de 'influencers'.

Cuando Tchouaméni y Fede Valverde se liaron a guantazos con una mesa traicionera de por medio, hubo quien se preguntó cómo podía ocurrir tal barbaridad. Vaya por Dios. Y Florentino respondió: "Los jóvenes se pelean". Lo que no explicó es que el primer equipo del Real Madrid se ha convertido en una Torre de Babel en que los chavales bailan solos, con los cascos y a su bola. Sin recuerdos a compartir, apenas hay cosas que les unan, más allá de la pasta y el ego.

La selección española afrontará por primera vez el Mundial sin futbolista alguno del Real Madrid. Qué lejos quedan los tiempos de la Quinta del Buitre en México 86 o Italia 90. No ha tenido más remedio De la Fuente, que ya venía preparando el terreno mediático porque los escasos jugadores que eran seleccionables no daban el nivel. Véase Huijsen, al que la exigencia de la alta competición le ha devorado, véase Carvajal, que después de su lesión se encontró con que Arbeloa le tenía facturas por cobrar.

Más allá de los "localismos" a los que se refiere De la Fuente cuando le sacan el tema de la militancia en los clubes (acuden a su llamada ocho del Barça), lo relevante es reparar cómo el Real Madrid, mientras amontonaba Champions, desnaturalizaba una plantilla con la que ya es imposible identificarse. Ahora, sin títulos y sin orígenes comunes sobre los que reconstruir, no ha habido más refugio que unas urnas de quita y pon.