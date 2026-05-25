SELECCIÓN ESPAÑOLA
El Barça será el sustento de España en el Mundial 2026 (como tantas otras veces)
Luis de la Fuente convoca a ocho futbolistas azulgranas y casi iguala el récord de nueve del Mundial 94
Lista de De la Fuente para el Mundial: ocho jugadores del Barcelona y ninguno del Real Madrid, algo que no pasaba desde 1934
Luis de la Fuente ha insistido que no mira en qué equipo juegan sus convocados, una manera de decir que no pretende hacer equilibrios ni compensar para complacer a todas las geografías. Para él, dijo, todos forman un equipo, pero resulta inevitable echar cuentas y percatarse que el sostén de la selección española vuelve a ser el FC Barcelona, como tantas otras veces. Ocho en total.
El Real Madrid, como va a ser analizado abundantemente, no aporta ningún internacional. Cero, algo que no sucedía desde 1934, el primer Mundial de la historia. Ninguna sorpresa. Florentino Pérez nunca ha creído mucho en el producto nacional y De la Fuente tenía pocos blancos por elegir. No tiene pinta que el ruidoso aparato mediático madrileño le vaya a reprochar nada. El Barça, en cambio, con su fecunda cantera, proporciona material de sobras.
Los ocho barcelonistas seleccionados podrían haber sido nueve de no haberse lesionado Fermín en el penúltimo encuentro de Liga. Es el mismo número de representantes que en Catar-2022 y se queda a uno del récord, los nueve que entraron en la lista de Javier Clemente en el lejano Mundial-94. Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres son los que irán a EEUU este verano. Cinco de ellos son surgidos de la Masia. También Joan García, sobre quien ha pendido el interrogante hasta el último minuto.
La abundancia de futbolistas barcelonistas viene a ser una constante con España, salvo algunos valles a principios de siglo, cuando apenas tres formaron parte de la expedición a Corea y Japón en 2002 y también solo tres en la que viajó a Alemania en 2006. En la campeona del 2010, Vicente del Bosque llamó a ocho jugadores del Barça que entonces entrenaba Pep Guardiola. En la actualidad, y como sucedía entonces, el equipo azulgrana domina la liga española con un fútbol con credibilidad e integrado por amplia mayoría de talento local.
La emoción de Gavi
La compenetración es importante y que un grupo tan nutrido proceda del mismo equipo ayudará a ello, y también al buen ambiente necesario en una concentración, aunque De la Fuente parezca no darle importancia. Pocos jugadores han exteriorizado tantas ganas y deseos de ir como Gavi. Un vídeo colgado por Lamine Yamal en el momento en que su nombre fue mentado ha corrido como un galgo por las redes. Gavi rompe a llorar. Después de tan prolongadas lesiones, ir al Mundial era un premio que deseaba como nada. Queda claro ante la emoción.
Jugadores del Barça en los Mundiales
Italia-1990, 4
Luis Suárez, seleccionador: Zubizarreta, Bakero, Roberto y Julio Salinas
Estados Unidos-1994, 9
Javier Clemente, seleccionador: Zubizarreta, Ferrer, Goikoetxea, Guardiola, Bakero, Txiki Begiristain, Sergi Barjuan, Nadal y Julio Salinas.
Francia-1988: 8
Javier Clemente, seleccionador: Ferrer, Abelardo, Pizzi, Sergi Barjuan, Celades, Amor, Nadal y Luis Enrique
Corea y Japón-2002: 3
José Antonio Camacho, seleccionador: Puyol, Xavi y Luis Enrique
Alemania-2006: 3
Luis Aragonés, seleccionador: Puyol, Xavi e Iniesta
Sudáfrica-2010: 8
Vicente del Bosque, seleccionador: Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa
Brasil-2014: 7
Vicente del Bosque, seleccionador: Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Cesc y Pedro.
Rusia-2018: 4
Fernando Hierro, seleccionador: Alba, Piqué, Iniesta y Busquets
Catar-2022: 8
Luis Enrique, seleccionador: Alba, Balde, Eric Garcia, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres y Ansu Fati
EEUU, Canadá y México-2026: 8
Luis de la Fuente, seleccionador: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.
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