Tan españoles ellos...y sin españoles

Los periodistas regalados de Madrid, perdón, regalados al Real Madrid, aquellos que se pasan la semana debatiendo contra los árbitros, el Barça, Negreira, LaLiga, la Federación y todo lo que se mueve en Real Madrid TV, esa televisión que no ve nadie (según el candidato Enrique Riquelme y que le cuesta un ojo de la cara al club blanco), por suculentas colaboraciones, tienen trabajo extra estos días. Se trata de defender la política de Florentino Pérez, por eso se les conoce más como ‘florentinistas’ que como madridistas o merengues. Estos días se multiplican en los medios. También ellos están de campaña.

Toca decir, por ejemplo, que lo de la convocatoria por sorpresa, expres, de ‘Flo’ no es a traición. No, no, que va, que eso de tres meses de campaña es antiguo y, además, paraliza el club. Toca defender que eso de tener que presentar un aval personal de casi 194 millones de euros es lo más normal del mundo ¡es el Real Madrid!

Toca defender todo eso y más. Por ejemplo, señalar a Luis de la Fuente porque se va al Mundial sin un solo jugador del Real Madrid. Es la primera vez en la historia, que se dice pronto, que España va a un Mundial sin un solo jugador del Real Madrid.

En las 16 Copas del Mundo que ha participado ‘La Roja’, siempre ha habido, como poco, un jugador blanco. En EEUU, México y Canadá no habrá ninguno. Bueno, claro, las alternativas, ¡ojito a los nombres!, eran Dani Carvajal, Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Tremendo. Pues aún así, protestan, se quejan.

Dani Carvajal se queda sin Mundial. / AFP

Y como son tan blancos, tan ‘florentinistas’, no acusan, no, al Real Madrid de jugar sin españoles; no, acusan a Luis de la Fuente. Ellos, los mismos tertulianos, sí cuentan que ‘La Fábrica’, que este año parece haberlo ganado todo y apalizado a los juveniles del Barça, es la mejor cantera del mundo. No cuentan que fabrican futbolistas para venderlos, no para alinearlos.

Es evidente que tendrán que esperar al siguiente Mundial, el de España, donde, posiblemente, un entrenador tan canterano como José Mourinho (ganará, de calle, Florentino Pérez ¿no?) habrá sacado todo el brillo del mundo a los jóvenes que han sido ignorados por los últimos técnicos blancos.

Ellos, ¿verdad?, tan españoles, tan de ‘La Roja’ tendrán que animar al Brasil de Vinicius, la Inglaterra de Bellingham, la Francia de Mbappé, la Turquía de Güler, la Uruguay de Valverde, la Bélgica de Courtois, la Alemania de Rüdiger y el Marruecos de Brahim. Triste sino, la verdad, muy triste. Ellos que son tan españoles, sin españoles que llevarse a la boca.

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Enrique Riquelme ha prometido, como tantas otras cosas, que eso cambiará ¡de inmediato! si lo votan a él. Algo es algo.