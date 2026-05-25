Fútbol
A Coruña se rinde al Deportivo en su regreso a Primera 8 años después: "Estamos de vuelta"
La alcaldesa Inés Rey y el presidente Juan Carlos Escotet reciben al equipo en el Ayuntamiento tras el ascenso logrado
Miguel Álvarez
La ciudad de A Coruña se rindió este lunes al Deportivo en su regreso a Primera ocho años después de un descenso que lo llevó más tarde hasta la tercera categoría del fútbol español. "¡Estamos de vuelta!", entonó el entrenador, Antonio Hidalgo.
Tras lograr el domingo el ascenso matemático en Valladolid a falta de una jornada -el Deportivo juega este domingo en Riazor ante la Unión Deportiva Las Palmas, tras lo que se hará la tradicional celebración en la fuente de Cuatro Caminos-, el equipo blanquiazul acudió al ayuntamiento, en una tradición que se recuperó tras la fractura de 2024 cuando ascendió a Segunda División.
La corporación municipal recibió al Deportivo en el salón de plenos y la encargada de la bienvenida fue la alcaldesa, Inés Rey. "Llegó el día más esperado por todos. El Dépor es de Primera, enhorabuena", comenzó la regidora, que destacó los "ocho años de espera, de nervios", para volver a una categoría que nunca se debió "abandonar".
En su intervención, recordó al mítico entrenador del Deportivo Arsenio Iglesias y la importancia de que el equipo y la afición hayan ido "de la mano siempre".
El presidente del Deportivo y de Abanca, Juan Carlos Escotet, afirmó que es "un día histórico para el Real Club Deportivo, para A Coruña y para Galicia", pues se consiguió el ascenso tras un "camino largo, difícil y exigente" en el que hubo "momentos muy duros, pero también una convicción que nunca desapareció".
Ve en el éxito de la temporada "una recompensa absolutamente merecida", que "representa la confirmación de un camino construido paso a paso con esfuerzo, con responsabilidad y con una enorme fe colectiva", por el que siente alegría y orgullo.
Lo logrado en el campo a falta de una jornada es, para él, fruto del trabajo, la perseverancia y la unidad entre club, ciudad y afición.
Aprovechó su discurso para mandar "un mensaje de responsabilidad compartida" sobre la relación entre el Deportivo y A Coruña, pues "cuando trabajan juntos son capaces de construir proyectos transformadores y de generar una ilusión colectiva que trasciende al fútbol".
Por eso, apostó por "consolidar una etapa de estabilidad, colaboración y visión de largo recorrido entre el club y las instituciones de la ciudad", dentro de "un marco de entendimiento sólido, sereno y duradero".
Sobre el equipo, dijo que tendrá una nueva responsabilidad en una categoría que "exige más, exige seguir creciendo, seguir trabajando y seguir compitiendo". Y ya con el micrófono apagado, mostró su deseo de ganar la liga este domingo, algo que depende también del resultado del Racing de Santander, que es líder.
El capitán, Diego Villares, manifestó que "este ascenso no solo pertenece al club, pertenece también a la ciudad de A Coruña, que nunca dejó de creer", y le agradeció "el cariño y el esfuerzo". Por otro lado, el entrenador, Antonio Hidalgo, elogió a la plantilla. "Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por luchar. Tenéis todos mi respeto", apuntó. También resaltó el apoyo de la afición y de todo el club en "momentos duros" durante la temporada.
Ya en el balcón de la plaza de María Pita, ante una estatua de la heroína coruñesa vestida de deportivista, Hidalgo se encargó de hacer 'estallar' a la afición. Lo hizo después de la salida ante el público de Escotet y antes de los jugadores, que uno a uno dedicaron unas palabras a las miles de personas que abarrotaban María Pita. "Coruñeses, deportivistas, gritad conmigo: ¡Estamos de vuelta!", coreó el entrenador para empezar la fiesta.
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