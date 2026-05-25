Convocatoria de España para el Mundial 2026: horario y lista de De la Fuente

¿Dónde ver por televisión la lista?

Será a partir de las 12.30 horas, en Teledeporte, donde podrá seguirse a De la Fuente comunicando la lista de futbolistas que acudirán al Mundial.

Las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol y su canal de Youtube también ofrecerán la comparecencia del seleccionador en directo.

Toda la información la tendrán también disponible en la web de EL PERIÓDICO.