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Convocatoria de España para el Mundial 2026: horario y lista de De la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español.

Luis de la Fuente, seleccionador español. / ZIPI ARAGON / EFE

Fermín de la Calle

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Madrid
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Luis de la Fuente, seleccionador español, ofrece este lunes 25 de mayo la lista de 26 futbolistas que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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