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Convocatoria de España para el Mundial 2026: horario y lista de De la Fuente
Luis de la Fuente, seleccionador español, ofrece este lunes 25 de mayo la lista de 26 futbolistas que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
¿Dónde ver por televisión la lista?
Será a partir de las 12.30 horas, en Teledeporte, donde podrá seguirse a De la Fuente comunicando la lista de futbolistas que acudirán al Mundial.
Las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol y su canal de Youtube también ofrecerán la comparecencia del seleccionador en directo.
Toda la información la tendrán también disponible en la web de EL PERIÓDICO.
Las dudas
De la Fuente tiene bastante claro desde hace semanas el grueso de su lista de convocados, aunque aún tiene algún hueco por llenar.
Una de las grandes incógnitas es saber si el azulgrana Eric García podrá hacerse con un espacio en la lista de centrales tras su gran temporada en el Barça. Por ese puesto también compite el 'atlético' Pubill, que al igual que Eric, no ha sido todavía reclutado por De la Fuente.
La hora de la verdad
Llegó el momento. Luis de la Fuente comunicará a partir de las 12.30 horas la lista de 26 jugadores que participarán en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La Copa del Mundo se disputará entre el próximo 11 de junio y el 19 de julio y será el más largo de toda la historia, con 104 partidos y 48 selecciones en liza.
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