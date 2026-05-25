El Barça de Hansi Flick deja unos números para la historia

Terminada la segunda Liga de Hansi Flick con el segundo trofeo instalado en el Camp Nou, el dominio del Barça queda refrendado con mucho más datos. Con las dos Supercopas de España ganadas al Madrid y una Copa también frente al máximo rival.

La supremacía azulgrana se ha corroborado también en la abismal diferencia de futbolistas convocados por la selección española, aunque el análisis tiene que ver, también, por la diferente política deportiva de ambos clubs. El 5-0 de los títulos más el 8-0 de internacionales españoles.

Eric Garcia y Gerard Martín, en un tumulto en el partido ante el Atlético. / Dani Barbeito / SPO

Número de partidos de Eric y Gerard Martín más utilizados. LOS MÁS UTILIZADOS 51 partidos de Eric y Gerard Martín

Sólo se han perdido seis de los 57 partidos oficiales disputados. Eric ha sido la primera solución a cualquier problema que surgiera en la formación inicial. Su polivalencia le ha permitido ser más veces titular que Gerard (47 a 38) y más que nadie. Joan Garcia y Lamine Yamal han aparecido dos veces menos en las hojas de las alineaciones por sus respectivas lesiones.

Después de los 51 partidos de Eric y Gerard, los siguientes en el ranking de más partidos son tres jugadores que no pasarían por ser de los indiscutibles: Dani Olmo, Ferran Torres y Marcus Rashford, con 49 apariciones.

Ferran Torres celebra su gol frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

Los goleadores ligueros actuales son Lamine Yamal y Ferran, quienes empatan con 16 goles. LOS GOLEADORES LIGUEROS 16 Lamine Yamal y Ferran empatan

Los dos delanteros han marcado el mismo número de goles y comparten el honor de ser el máximo realizador español de la Liga. Ferran, sin embargo, ha disputado casi 300 minutos menos y no ha podido beneficiarse de los tres lanzamientos de penalti que ha ejecutado Lamine Yamal. El transformado ante el Celta (1-0) fue su última aportación: se retiró lesionado y no ha vuelto a jugar. Lamine Yamal ha sido el mayor anotador del equipo en todas las competiciones, con 24 tantos, seguido por los 21 de Ferran y Raphinha.

Joan García desvía un balón durante el partido de Liga entre el FC Barcelona y el Betis. / JORDI COTRINA / EPC

LA PLANTILLA 30 jugadores empleados Contenido sobre la plantilla de jugadores empleados.

Joan Garcia es el futbolista que más minutos ha permanecido en el campo aunque ha dejado de jugar 12 partidos, nueve de ellos por la lesión de menisco que sufrió en octubre en Oviedo. Szczesny le sustituyó también en un susto que dio en los últimos minutos ante el Newcastle. En su primera campaña con el Barça, Joan Garcia ha onbtenido el premio Zamora al portero menos goleado de la Liga.

Flick ha echado mano de 30 futbolistas, incluyendo las presencias testimoniales en un partido de Ter Stegen (entre la lesión y la cesión al Girona), Álvaro Cortés y Toni Fernández, y la del huido Dro Fernández. Flick usó 28 jugadores en la temporada anterior.

Lamine Yamal se dirige al juez de línea durante el partido frente al Oviedo en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El contenido muestra el número de regates de Lamine Yamal, que es 133, destacando su rendimiento en el fútbol. EL MÁS DESEQUILIBRANTE 133 regates de Lamine Yamal

La constante progresión ha llevado a Lamine Yamal a liderar varias estadísticas. En el Barça ha sido el máximo goleador (24 tantos) y el máximo asistente (17), igualado con Fermín López, y en la Liga ha sido el mejor pasador para sus compañeros (11) y el que más regates ha intentado y ha completado, con muchísima diferencia sobre Vinicius.

Las cifras varían según la estadística que se mire. La de LaLiga atribuye 133 regates al azulgrana y 87 al madridista. Vinicius ha jugado 36 partidos de Liga y Lamine Yamal, 28.

Pedri agarra a Vinicius en el clásico del Bernabéu / Valentí Enrich / SPO

EL EQUIPO MÁS LIMPIO 59 tarjetas amarillas El equipo más limpio en términos de tarjetas amarillas.

El exquisito Pedri, uno de los futbolistas que más faltas, tuvo el dudoso honor de ser el primer jugador del Barça expulsado en la Liga. Sucedió en el clásico del Bernabéu (2-1) por dos amarillas. En la siguiente salida, al campo del Celta (2-4), fue expulsado por acumulación Frenkie de Jong, que tampoco es un jugador sospechoso por violento. A Madrid viajó el Barça sin Flick en el banquillo, expulsado ante el Girona en Montjuïc. El técnico es el único que ha repetido de una temporada a otra. En la Liga anterior, las rojas fueron para Ferran, Casadó y Fermín.

Han sido las únicas rojas del Barça, el equipo más deportivo de la Liga. Sus jugadores se han repartido 59 amarillas. Kounde, Eric, De Jong y Martín son los que han visto más: seis. El Madrid ha visto 68 amarillas, con 7 rojas. Fuera de la Liga, Eric fue expulsado en la Copa y en la Champions y Cubarsí y Araujo en la Champions.

Pau Cubarsí celebra el alirón en el partido ante el Real Madrid en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El mejor de la liga en pases dados por Cubarsí. EL MEJOR DE LA LIGA 2628 pases ha dado Cubarsí

Un futbolista limpio también es Pau Cubarsí. Ejerciendo de central, en la profesión de máximo riesgo que ejerce en el Barça, sólo ha visto tres tarjetas amarillas. Pero ha sido el futbolista de la Liga que más pases y más buenos ha dado.

Solo ha fallado 140 de los 2768 intentados en una zona de peligro: un 95% de acierto. El segundo de la Liga ha sido Marcos Alonso, del Celta, con 2145 (de 2378, un 90%). Hay cuatro jugadores del Barça entre los diez primeros (Eric es el tercero, Pedri el séptimo y Gerard el noveno), dos del Girona (Daley Blind y Vitor Reis) y dos del Elche (David Affengruber y Aleix Febas).

La grada de animación del Camp Nou anima a los jugadores azulgrana contra el Betis. / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

Número de victorias en partidos en el Camp Nou. EL CAMP NOU 19 victorias en 19 partidos

Ningún equipo hasta ahora había conservado los 57 puntos disputados como local en el campeonato. A pesar de que el Barça fue nómada como nunca, ya que empezó en el Johan Cruyff (dos partidos), continuó en el Lluís Companys (tres) y acabó en el Spotify Camp Nou (14).

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El Barça volvió a casa en la 13ª jornada ante el Athletic (4-0). Invicto en los tres primeros partidos de la Champions, la inviolabilidad se perdió en los cuartos ante el Atlético (0-2). Pero el equipo volverá a Montjuïc. Las obras no han terminado.