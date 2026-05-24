La planificación del Barça: el club se enfoca en el relevo de Lewandowski

El mundo del fútbol sabe que el Barça fichará un delantero centro. La marcha de Robert Lewandowski obliga al club a buscar un recambio si la pretensión del doble campeón de Liga reside en perseguir un nuevo título, el tercero encadenado que uniría a Hansi Flick a Johan Cruyff (cuatro consecutivos) y Pep Guardiola (tres). A Hansi Flick no le basta con la presencia de Ferran Torres, que acaba contrato en 2027, ni las soluciones que podría encontrar en la plantilla con Dani Olmo y Marcus Rashford, cuya continuidad no está cerrada. Lo estará cuando el Barça confirma al Manchester United que pagará los 30 millones de la opción de compra.

El problema del Barça es doble: por un lado, la carestía de delanteros centros de la talla de Lewandowski implica que los posibles candidatos tienen un elevadísimo coste. El precio puede acabar decidiendo el perfil de ese atacante. Tal vez Flick prefiera dos fichajes en lugar de uno si el importe está fuera de lugar. Por otro, el Barça desea un futbolista más asociativo que finalizador, pero necesita, sobre todo, el caudal de goles propio de un delantero centro del nivel del Barcelona. Por más que este año el abastecimiento haya estado muy repartido.

Hansi Flick, en la última rueda de prensa de la temporada en la ciudad deportiva. / Valentí Enrich / SPO

Búsqueda acotada

El año pasado hubo una desproporción entre Lewandowski (42 goles), Raphinha (34) y el resto: 19 de Ferran Torres, 18 de Lamine Yamal y 12 de Dani Olmo. En este curso, a falta de un partido, se han marcado 31 goles menos y seis jugadores han superado el doble dígito: Lamine Yamal (24), Raphinha, Ferran (ambos con 21), Lewandowski (19), Rashford (14) y Fermín (13).

La búsqueda de Deco, el director deportivo, ha empezado, y dispone de tiempo hasta el cierre del mercado el 31 de agosto. Flick preferiría que no apurara tanto. Ya le ha dejado expresadas sus necesidades. La prioridad es el delantero centro. Ronald Koeman cree que el mejor del mercado de Erling Haaland. Inabordable. Seguramente también lo sea Harry Kane, el sucesor de Lewandowski en el Bayern. Julián Álvarez (Atlético) y João Pedro (Chelsea) figuran entre los preferidos del Barça.

Gavi y Ferran Torres, en la sesión preparatoria de este viernes. / Valentí Enrich / SPO

Christensen por Bastoni

Ya no lo es la posición de defensa central, que durante algunos meses parecía que era tan crucial. El entrenador se siente totalmente seguro con la pareja que forman Pau Cubarsí y Gerard Martín y el entendimiento que demuestran, y no ve razonable el dispendio de un fichaje si no eleva el nivel de los dos titulares. Alessandro Bastoni, el central del Inter de Milán, ha dejado de interesar al Barça. Ronald Araujo, Eric Garcia y Andreas Christensen cubren las espaldas de la pareja catalana con garantías. El central danés tenía una propuesta de renovación que va a aceptar, pese a la rebaja de sueldo, tras pasarse otra temporada en blanco por lesión.

El canterano Álvaro Cortés, que debutó en el campo del Alavés, espera convencer a Flick en la pretemporada. Igual, por ejemplo, que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, juvenil de 18 años que ha sido convocado por su selección para disputar el Mundial. El Barça tiene una opción de compra al terminar su cesión del Al Ahly por 1,5 millones.

Andreas Christensen, con el balón, en el entrenamiento previo al Valencia-Barça. / Valentí Enrich / SPO

Ganas de caras nuevas

En realidad, la pretemporada, que podría empezar el 13 de julio, será una suerte de casting para las promesas azulgranas por la nutrida ausencia de internacionales que habrán participado o todavía estén jugando en el Mundial. "Tengo ganas de ver caras nuevas, igual que cuando empecé en 2024", aseguró Flick en la rueda de prensa.

Lewandowski es la única baja de la plantilla. Ningún otro jugador termina contrato y ninguno desea marcharse del Barça, admitió el técnico. De momento. El entrenador ha hablado individualmente con todos los componentes de la plantilla para exponerles cuál es su visión y qué perspectivas le ofrece para la próxima campaña. Hay casos delicados como el de Marc-André ter Stegen. El capitán de la plantilla tiene dos años más de contrato, pero su sueldo es desmedido a juicio del club para alguien que va a ser suplente.

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Las incorporaciones serán quirúrgicas por precisas. Lo adelantó Joan Laporta. Habrá refuerzos para "posiciones concretas" y sin alterar la conexión existente en la plantilla. "Tenemos liderazgos de nivel mundial, y cambiar estos liderazgos podría ser una equivocación", explicó el presidente del Barça antes del torneo Koeman's Cup. "No por entrar en la regla 1.1 vamos a fichar más ni a tirar la casa por la ventana ni a hacer locuras", adelantó.