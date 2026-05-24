Míchel asume culpas en el drama del Girona: “He fallado a nuestra gente; es un paso atrás difícil de asimilar”

Hay días en los que no hacen falta las palabras. El Girona descensió este sábado a Segunda y el primero que tuvo que dar explicaciones fue el técnico Míchel Sánchez.

En una rueda de prensa de lo más dura de afrontar, el entrenador comentó que no era "momento de analizar toda la temporada". "Hemos estado hasta el final con la posibilidad de estar en Primera. Un gol lo cambiaba todo y no lo pudimos hacer. Siempre digo que el responsable de lo que pasa en el campo es el entrenador, y soy yo. He fallado a nuestra gente. Tengo sentimiento de culpa. Es un momento muy duro para todos, para Girona, para la provincia, para el club, para mí. Es muy difícil. No quiero dar explicaciones sobre el porqué, porque ya está. No hay que pensarlo. Solo que el Girona se levante lo antes posible, porque lo merece. En estos cinco años he visto un crecimiento y hoy es un paso atrás difícil de asimilar. No quiero encontrar una explicación porque ahora no la hay”, explicó Míchel.

En un discurso encaminado en la misma dirección, Míchel explicó que “es demasiado pronto para pensar cómo quedará el equipo. La realidad es la que es y no podemos hacer otra cosa que levantarnos. El club siempre ha mirado hacia adelante y lo hará. Tenemos que hablar para ver cuál es el proyecto. Creo que el Girona ha dado motivos para pensar que está capacitado para volver a Primera; pienso que ese es el objetivo que debemos tener”.

"He fallado"

“Tengo el sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad. He intentado dar mi mejor versión. Sé que mucha gente buscará culpables. Creo que he fallado a la afición, al club y a la provincia. Siempre hemos conseguido salir adelante durante estos cinco años increíbles”, añadió.

El técnico de Vallecas, que acaba contrato, tampoco dio ninguna pista sobre su futuro: “No es momento de hablar de mí. Dije que cuando consiguiéramos el objetivo, lo miraríamos. Pero no lo hemos hecho. Es un golpe muy duro para todos. Toca pasar por una etapa jodida. Todavía no he asimilado el golpe. Tengo un vacío muy grande por dentro. Quiero entender a toda la gente que se siente decepcionada. Hará mucho daño a mucha gente y es duro de llevar”.

Sobre el empate insuficiente ante el Elche (1-1), solo valoró que “era un partido a todo o nada y ha habido momentos de sobreexcitación, de energía, de frustración… El equipo lo ha intentado. No puedo decir nada de ningún jugador. Todos se lo han dejado todo, pero no nos ha dado”.

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“No hay palabras. El vestuario era silencio total, decepción, pena, responsabilidad. Todos los jugadores estaban llorando. El escenario no era el mejor para hablar. No hace falta dar ánimos en un momento en el que todo el mundo sabe que es el más difícil de nuestra carrera. Tenemos que superarlo, pero pensando que ahora toca sufrir. Es un sufrimiento interior que necesitará su tiempo. No nos levantaremos mañana”.