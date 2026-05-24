Mas Barcelona
Marc Redondo, meteorólogo: “Me apasiona comunicar los fenómenos meteorológicos”
El comunicador desvela las claves de las distintas energías y cómo afectan a nuestra vida cotidiana en su libro "Hágase la energía"
Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
¿Cómo es posible que, a través de la energía, pueda volar un avión, y un teléfono móvil, también por la energía, se nos quede sin cobertura en un ascensor? ¿Cómo funciona un microondas? Pues todo se explica desde las diferentes energías que intervienen en nuestro día a día.
Marc Redondo es una cara conocida porque cada mañana, desde Aruseros (La Sexta TV), nos explica el clima que tenemos y padecemos y el porqué de los fenómenos meteorológicos. Doctor y profesor en Información y Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona, lleva más de 20 años en televisión porque ha pasado por Canal Méteo, 13TV y los primeros años de La Sexta. Comunicar es su pasión.
Hace muchos años que Marc tenía una idea en la cabeza, que consistía en explicar todo lo que genera que las cosas funcionen. En “Hágase la energía” (“que es un libro de física pero que la gente no se espante”) Marc explica todos los tipos de energía que existen: la nuclear, la electromagnética, la cinética, la potencial, la térmica, la química y la eléctrica… “la única energía necesaria e imprescindible es la eléctrica. Pero no podemos excluir a las demás”.
“¿Qué hemos hecho mal los humanos para aumentar el cambio climático? “Quemar cosas y producir constantemente gases de efecto invernadero”. La solución sería pararlo todo, pero como no podemos, lo hacemos todo eléctrico. ¿Y cómo generaremos energía eléctrica?” Deja la pregunta en el aire y sonríe.
En el libro Marc nos ayuda a despejar mitos: “Toda la humareda de color blanco que desprende una central nuclear, que cuando la vemos pensamos que contamina mucho… pues es agua”. Es decir, que emite y contamina más el coche del trabajador que se desplaza a una nuclear que la propia central. Eso sí: los residuos se deben tratar y enterrar en unas condiciones muy concretas.
Dónde ver y escuchar Mas Barcelona
El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, YouTube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La banca española niega el aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid
- El Barça celebra la Liga con una cena en Castelldefels por todo lo alto: Laporta aclamado, Araujo teñido de azul, Lamine con su nueva novia...
- Corbalán: 'Hay un exceso de 'jugones' que botan 250 veces la bola y necesitan 300 bloqueos para lograr ventaja
- Enrique Riquelme comunica a la junta electoral del Real Madrid que presentará su candidatura
- El delirante final del Lleida CF: un salvador transformado en estafador
- El regreso de Mourinho devuelve al Real Madrid a las trincheras: confrontación, victimismo, polarización...
- Guardiola y el City se despiden de la Premier y coronan al Arsenal
- El Tribunal Català de l'Esport admite a trámite el recurso de Marc Ciria sobre las elecciones del FC Barcelona