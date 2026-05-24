Marc Redondo, meteorólogo: “Me apasiona comunicar los fenómenos meteorológicos”

¿Cómo es posible que, a través de la energía, pueda volar un avión, y un teléfono móvil, también por la energía, se nos quede sin cobertura en un ascensor? ¿Cómo funciona un microondas? Pues todo se explica desde las diferentes energías que intervienen en nuestro día a día.

Marc Redondo es una cara conocida porque cada mañana, desde Aruseros (La Sexta TV), nos explica el clima que tenemos y padecemos y el porqué de los fenómenos meteorológicos. Doctor y profesor en Información y Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona, lleva más de 20 años en televisión porque ha pasado por Canal Méteo, 13TV y los primeros años de La Sexta. Comunicar es su pasión.

Hace muchos años que Marc tenía una idea en la cabeza, que consistía en explicar todo lo que genera que las cosas funcionen. En “Hágase la energía” (“que es un libro de física pero que la gente no se espante”) Marc explica todos los tipos de energía que existen: la nuclear, la electromagnética, la cinética, la potencial, la térmica, la química y la eléctrica… “la única energía necesaria e imprescindible es la eléctrica. Pero no podemos excluir a las demás”.

“¿Qué hemos hecho mal los humanos para aumentar el cambio climático? “Quemar cosas y producir constantemente gases de efecto invernadero”. La solución sería pararlo todo, pero como no podemos, lo hacemos todo eléctrico. ¿Y cómo generaremos energía eléctrica?” Deja la pregunta en el aire y sonríe.

Marc Redondo y Sergi Mas. / Núria Garrido

En el libro Marc nos ayuda a despejar mitos: “Toda la humareda de color blanco que desprende una central nuclear, que cuando la vemos pensamos que contamina mucho… pues es agua”. Es decir, que emite y contamina más el coche del trabajador que se desplaza a una nuclear que la propia central. Eso sí: los residuos se deben tratar y enterrar en unas condiciones muy concretas.

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