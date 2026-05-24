Manolo González advierte a Monchi: "Quiero quedarme en el Espanyol, estoy fuerte"

Monchi, en quien el empresario Alan Pace ha puesto todas las esperanzas de cara a reactivar el proyecto deportivo del Espanyol, se vestirá de gala el próximo martes como director general deportivo club. Un nombre rimbombante para uno de aquellos ejecutivos mediáticos y con peso tanto en el negocio del fútbol como en el imaginario de aquellos aficionados que aún recuerdan, especialmente, sus hazañas en el Sevilla (donde compraba barato, ganaba, y después vendía caro).

Pues bien, Monchi tendrá que acabar de tomar una decisión con Manolo González, el entregado técnico 'perico' que en la noche del sábado, tras el empate en casa frente a la Real Sociedad (1-1), se fue hasta la grada de la Curva a cantar y a agradecer el apoyo recibido durante esta durísima temporada.

Si bien el Espanyol pudo evitar los apuros del último día al salvarse en la penúltima jornada gracias a dos triunfos consecutivos, los miedos no fueron pocos después de enhebrar 18 partidos sin ganar. Acabaron los blanquiazules undécimos en la clasificación, sin poder alcanzar el milagro de la Conference (acudirá el Getafe), pero evitando la quema, con el Girona y el Mallorca descendidos junto al desahuciado Oviedo.

La esperanza de Manolo

"Quiero quedarme si me quieren", no dudó en decir Manolo ya durante su púlpito miedático, añadiendo sentirse "fuerte". La comparecencia del técnico blanquiazul no fue ni mucho menos de despedida. "Es el Espanyol un gigante dormido, con un gran margen de mejora. A ver si lo despertamos de una puta vez. Ojalá el día que me vaya, que espero que sea dentro de mucho tiempo, lo haga con un Espanyol más grande", abundó el entrenador.

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Dijo Manolo sentirse "un punto de unión", entre la grada y los despachos. En cualquier caso, aún le queda al entrenador un año más de contrato. Tendrá que ser Monchi quien acabe de determinar si con el trabajo de corte emocional de su actual entrenador basta.