El Girona, de la Champions al desastre: "Toca admitir errores, rectificar y buscar soluciones"

Delfí Geli, presidente del Girona, dio el punto de vista de la directiva después del empate contra el Elche (1-1) y el descenso a Segunda. Pasada la medianoche, compareció tras el partido que consumó el regreso del equipo a Segunda División y asumió responsabilidades sin buscar culpables concretos en caliente. “Somos responsables, tenemos que ponernos de pie y levantarnos”, dijo Geli, consciente de la magnitud deportiva, económica y emocional de una caída que obliga al club a replantearse el futuro inmediato.

El presidente rojiblanco admitió que el cambio de categoría tendrá un impacto directo en la planificación. “Todos sabemos que la situación de ingresos en Segunda cambia mucho. Tocará tomar decisiones duras y difíciles. Es lo que nos toca”, explicó. Geli advirtió que bajar de Primera no garantiza nada y que el regreso solo será posible si el club acierta en sus próximos movimientos. "Tienes que hacerlo bien para poder volver a Primera”, remarcó.

“Todos somos responsables”

Sin querer señalar a Míchel ni a ningún área concreta del club, Geli repartió la responsabilidad del descenso. “Aquí todos somos responsables. Cada uno tiene su parte. El míster quería que el equipo ganara y ha hecho todo lo que ha podido. Hoy no se trata de señalar a nadie. Toca admitir errores, rectificar y buscar soluciones”, afirmó.

"Plantilla competitiva"

El presidente insistió en que el análisis interno empezará a partir de ahora, una vez consumado el descenso, y que habrá que tomar decisiones con la cabeza fría. “Cuando estás en esta situación es porque otros lo han hecho mejor que tú. Ahora no es momento de enumerar lo que hemos hecho mal. En el club siempre hablamos y sabemos nuestras virtudes y nuestras carencias. A partir de mañana tenemos que sentarnos y trabajar para que el Girona tenga una plantilla competitiva el año que viene”, añadió.

La grada estalla contra la directiva

Geli también aceptó los gritos contra la directiva que se escucharon en Montilivi después del partido. “La gente puede tener rabia y estar enfadada. Está en su derecho de protestar y de exteriorizar el sentimiento que lleva dentro”, dijo. Aun así, reivindicó la trayectoria de los actuales responsables del club. “Somos los mismos que cogimos el club hace unos años en una situación muy difícil. Siempre hemos dicho que queríamos hacerlo crecer y sacarlo adelante”, recordó. E insistió en que el reto, ahora, es volver a levantarse: “Nuestra fuerza es volver a intentarlo y que el equipo funcione el año que viene para darle la vuelta a esto”.

La 'irrealidad' de la Champions

El presidente también puso en perspectiva la temporada de la Champions, que llevó al Girona a un nivel extraordinario pero quizá difícil de sostener. “Quizá el año de Champions fue poco real. Nosotros queremos estabilizar el club en Primera. Somos un club pequeño, en Primera, y sabíamos que el primer objetivo siempre es la permanencia”, admitió. Según Geli, el club debe aceptar ahora “la realidad y la dureza del momento” y reconstruirse desde Segunda.

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Uno de los grandes interrogantes es el futuro de Míchel. Geli no quiso dar ninguna respuesta definitiva y dejó claro que habrá que hablarlo en los próximos días. “La situación es muy diferente en Primera o en Segunda. Esto se tiene que hablar ahora”, dijo. El presidente pidió tiempo para “dejar pasar el duelo” y digerir el descenso antes de tomar decisiones. El objetivo, concluyó, es claro: “Hacer un buen equipo, ilusionar a la gente y, si puede ser, volver a Primera División”.