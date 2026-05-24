La fiesta azulgrana de un Barça con el futuro pendiente: "Alexia, quédate"

«¿Y si alquilamos esto esta noche?», dijo Cata Coll entre risas. Ayer, la fiesta fue total cuando la avenida Maria Cristina se vistió de azulgrana para agasajar a las campeonas de Europa. Ni el sol, ni el calor sofocante impidieron a las miles de personas congregadas, unas 4.000 según la Guàrdia Urbana, acudir a la avenida para aclamar a sus futbolistas. Los cuatro trofeos conseguidos esta temporada (Champions, Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España) presidieron un escenario que vibró al son de la música, las consignas y los cánticos culés.

Fue una fiesta con cierto sabor a despedida. Como cada final de temporada, una vez se pone el broche a la campaña, empiezan a abrirse las carpetas y en el Barça no son pocas las que están sin resolver. Sin duda, la más apremiante y preocupante es la que lleva el nombre de Alexia Putellas. La capitana, que acaba contrato este 30 de junio, siempre tuvo claro que la decisión la tomaría después de la final de la Champions. Ahora, con los trofeos ya en casa, llega el momento de la verdad. «Alexia, quédate», le rogó la afición.

«Pensaba que esto empezaría con parlamentos más protocolarios, pero así es este equipo. Gracias por estar aquí pasando calor y por habernos apoyado durante toda la temporada. Hemos llenado el Spotify Camp Nou dos veces. Quiero agradecer también al presidente, a la junta y a los trabajadores del club que no salen en la tele», contó la capitana. «Es increíble lo que estamos consiguiendo. Os lo traemos a vosotros porque sois parte de la era que estamos viviendo», añadió la dorsal 11. A principios de esta semana se espera que se haga oficial la decisión de la mítica capitana.

Otra de las carpetas, quizá la que está más cerrada, es la de Mapi León. La central dejará el Barça el 30 de junio y, aunque la decisión está tomada y comunicada al club, la afición hizo un último intento. «Mapi, quédate», clamaron las fans a lo que ella respondió haciendo un corazón con las manos y poniendo cara de resignación. Ona Batlle, quien también se marchará del club, no se explayó mucho con el micro.

«Gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer a las jugadoras y al staff su esfuerzo. Somos el mejor equipo del mundo, pero algo nos diferencia de los demás y es que tenemos la mejor afición del mundo. Gracias de todo corazón», clamó Pere Romeu a la afición. El técnico azulgrana, que según se espera podría renovar en las próximas horas, se deshizo en elogios a la afición, a Joan Laporta y a Rafa Yuste, ambos presentes e igualmente protagonistas de la celebración. «Gracias por permitir a un culer ser entrenador de este equipo», sentenció.

Rosalía como banda sonora

Patri Guijarro, Kika Nazareth y Cata Coll fueron las verdaderas maestras de ceremonias. Se apoderaron del micrófono y fueron repartiendo el juego para deleite de los aficionados. La portuguesa se arrancó a cantar La Perla, de Rosalía, a capella mientras todo el equipo coreaba la letra de la canción. Saoko también sonó en más de una ocasión, pero en este caso con un pequeño (aunque significativo) cambio en la letra: «A Oslo, papi, a Oslo», clamó la plantilla.

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La cerveza, y alguna que otra botella de agua, fueron rulando entre las futbolistas. Kika incluso se marcó un Sant Hilari con un botellín que dejó al mismísimo Pere Romeu con cara de asombro. Fue una día donde todas tuvieron su momento, donde le devolvieron a la afición azulgrana todo el cariño invertido durante la temporada. Cuatro títulos para un equipo campeón que selló su temporada en Oslo y del que algunas integrantes esperan volver al mismo lugar, a montar la misma fiesta, el año que viene. Otras seguramente lo vivirán desde lejos, pero siempre serán futbolistas que han ayudado a este Barça a reinar en Europa.