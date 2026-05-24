La Federación Europea de Gimnasia levanta las sanciones a Rusia y Bielorrusia

La Federación Europea de Gimnasia ha levantado todas las sanciones impuestas a los deportistas rusos y bielorrusos en relación con la guerra de Ucrania, siguiendo los pasos de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

"La Federación Europea de Gimnasia seguirá la decisión de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) de levantar todas las restricciones aplicables a la participación de Rusia y Bielorrusia, ya que las normas ad hoc de la FIG ya no están en vigor", señaló el organismo en un comunicado publicado.

Según explica el organismo continental, su Comité Ejecutivo decidió, mediante votación en línea, que los gimnastas de ambos países podrían volver a competir con efecto inmediato utilizando sus símbolos nacionales, como banderas e himnos. La decisión se ratificará en una Asamblea General Extraordinaria online que "se celebrará próximamente".

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La FIG había levantado las sanciones el pasado lunes. Los gimnastas rusos y bielorrusos fueron excluidos inicialmente tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y, posteriormente, se les permitió competir como deportistas neutrales tras un estricto proceso de selección desde 2024. La rusa Angelina Melnikova ganó los títulos mundiales de concurso completo y salto como deportista neutral el año pasado.