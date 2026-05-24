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FCB - LYONNES
La celebración de campeonas del FC Barcelona, última hora en directo: Hora, dónde será y quién actúa en la fiesta del Barça
La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça: la batalla por la hegemonía acaba en Oslo
En Oslo se escribe esta tarde un nuevo capítulo de la gran rivalidad del fútbol femenino europeo. El Barça y el Olympique Lyonnes vuelven a cruzarse en una final de la Champions, la cuarta entre ambos, con el Ullevaal Stadion noruego desde las 18.00 horas. Las azulgranas buscan su cuarta corona y consolidar definitivamente su dominio reciente, mientras que el Lyon, el club más laureado del torneo con ocho títulos, llega con la autoridad histórica de quien ha marcado una época.
Laia Bonals
El Barça celebra y rompe la maldición: "Es el mejor día de mi vida"
A veces, ni queriendo, los guiones pueden ser más perfectos que la realidad. Este Barça vive en un sueño constante, a base de títulos y fútbol de primer nivel. En Oslo, todo lo que podía salir bien lo hizo y la celebración estuvo a la altura del hito. Cuatro Champions en seis años. La dimensión no nos la podemos llegar ni a imaginar.
La fiesta de mañana
Las jugadoras aterrizarán este domingo a las 13h en El Prat y por la tarde acudirán a Plaza España a celebrar el título a partir de las 17h.
Rafa Yuste:
"En la segunda parte hemos hecho caso del mensaje de Cruyff del 92. Hemos salido a jugar y disfrutar"
Ewa Pajor llora
La jugadora polaca ha ganado por primera vez una final de Champions y además tras haber sido reconocida como máxima goleadora de este campeonato.
Suena ya el himno del Barça
Suena el Himno del Barça en Oslo. La fiesta de las jugadoras se vive también en las gradas.
Alexia levanta la copa
Alexia Putellas levanta el trofeo junto a Marta Torrejón. La cuatra Champions ya está en la vitrina del FC Barcelona.
Pasillo de las jugadoras
Ya están formando un pasillo las jugadoras del Olympique de Lyonnes para recibir a las jugadoras azulgrana encabezadas por Pere Romeu, que acaba de ganar su primera champions en el banquillo azulgrana.
Medallas de plata
Las futbolistas del Olympique Lyonnes reciben la medalla de plata con semblante serio y triste.
La celebración de las campeonas
Pasan ahora las jugadoras por el podio a recibir las medallas tras el paso del equipo arbitral.
Laia Bonals
Un Barça campeón gana su cuarta Champions ante el Olympique de Lyon (4-0)
Se recompuso y tomó la corona que le pertenece. El Barça, gigante de Europa, se corona con su cuarta final de la Champions después de derrotar al OL Lyonnes. Fue su redención, la de las dos goleadoras, Ewa Pajor y Salma Paralluelo, con dobletes de justicia futbolística. Vuelve a ocupar su trono, del que nunca quisieron levantarse.
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