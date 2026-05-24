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La celebración de campeonas del FC Barcelona, última hora en directo: Hora, dónde será y quién actúa en la fiesta del Barça

La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça: la batalla por la hegemonía acaba en Oslo

Ewa Pajor celebra su segundo gol.

Ewa Pajor celebra su segundo gol. / Odd ANDERSEN / AFP

Begoña González

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Barcelona
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En Oslo se escribe esta tarde un nuevo capítulo de la gran rivalidad del fútbol femenino europeo. El Barça y el Olympique Lyonnes vuelven a cruzarse en una final de la Champions, la cuarta entre ambos, con el Ullevaal Stadion noruego desde las 18.00 horas. Las azulgranas buscan su cuarta corona y consolidar definitivamente su dominio reciente, mientras que el Lyon, el club más laureado del torneo con ocho títulos, llega con la autoridad histórica de quien ha marcado una época.

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