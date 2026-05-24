El Deportivo vuelve a Primera ocho años después

El joven Bil Nsongo, que arrancó la temporada en el Fabril y ha terminado siendo una pieza clave para Antonio Hidalgo, se convirtió este domingo en el nuevo ídolo del deportivismo gracias a un doblete al Valladolid (0-2), entre los minutos 11 y 34, que certificó el ascenso del Deportivo a Primera División.

En el José Zorrilla, bajo una intensa lluvia, el Real Valladolid se jugaba la honra después de una traumática temporada. Enfrente un Deportivo que tenía dos 'bolas de partido" para certificar su vuelta a la máxima categoría ocho años después.

Y eso se notó desde el inicio. Un enorme desajuste defensivo de la zaga local, tras una falta lateral ejecutada por Luismi Cruz, lo explotó el atacante camerunés para abrir el marcador en el minuto 11. El Valladolid tenía el balón, pero sin inquietar. El Deportivo estaba cómodo, pese a que Latasa amenazó con un disparo desde la frontal a Álvaro Ferllo, otro de los héroes del ascenso.

El exguardameta del Sevilla, indiscutible para Hidalgo desde su llegada en el mercado invernal, volvió a aparecer en los momentos decisivos. Lo hizo parando un penalti a Diawara en el descuento del duelo ante el Leganés en Riazor el primero de mayo. Lo repitió la semana pasada ante el Andorra y este domingo en Zorrilla, donde amargó a Latasa, al que también privó del gol en el tiempo de descuento del primer tiempo y en el minuto 65.

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Sobrepasada la media hora de juego, Bil Nsongo apareció de nuevo para golpear al equipo de Fran Escribá. El Deportivo ya acariciaba el ascenso, sobre todo porque el Valladolid no daba la sensación de poder remontar el 0-2. Y así fue. El Deportivo se limitó a conservar su triunfo, ante un rival acelerado y sin muchas ideas. Los minutos pasaban y solo en el minuto 65, cuando entre Ferllo y Villares evitaron el gol de Latasa y Ángel Carvajal en la doble oportunidad pucelana, el deportivismo temió por un triunfo que vale un ascenso a Primera.