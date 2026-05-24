Fútbol
Asaltan el domicilio de Ada Hegerberg, la estrella del Lyon, la víspera de la final de la Champions contra el Barça
Un Barça campeón gana su cuarta Champions ante el OL Lyonnes (4-0)
Las manos de la diosa Cata
El Olympique de Lyon sufrió una durísima derrota frente al Barcelona (0-4) en la final de la Champions disputada el sábado en Oslo. Ada Hegerberg, la gran estrella del equipo francés y la primera mujer en ganar el Balón de Oro en 2018, no tuvo una actuación muy lucida. De hecho, apenas jugó 65 minutos antes de ser sustituida. Aunque el diario L'Équipe encontró una explicación en el incidente sufrido en la víspera del partido.
Según el diario francés, el domicilio en Lyon de la delantera noruega fue asaltado la noche del viernes. Es decir, con Hegerberg ya concentrada en Oslo junto a sus compañeras.
Dispositivo de seguimiento
No ha trascendido el alcance del robo, aunque, según L'Équipe, Hegerberg había denunciado hace dos semanas la instalación de un dispositivo de seguimiento en su vehículo particular.
Hegerberg, capitana de la selección de Noruega, ha sido seis veces campeona de la Champions y fue en su día una jugadora esencial en el crecimiento del fútbol femenino.
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