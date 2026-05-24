Álex Palou no puede revalidar su éxito en las 500 Millas de Indianápolis y acaba séptimo

Las 500 Millas de Indianápolis son una de esas prestigiosas pruebas del mundo del motorsport que “elige a su ganador”. La 110 edición de la Indy500 no eligió a Álex Palou como el triunfador, que acabó 7º, a pesar de conseguir la pole y estar en el liderato gran parte de la carrera. Tras seguir otra estrategia, Felix Rosenqvist consiguió ganar la mítica carrera, con una distancia de 23 milésimas sobre Malukas, en el final más apretado de la historia de la Indycar.

La 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis empezó con cambio en el liderato. Alexander Rossi superó a Palou, pero el español volvió a recuperar la 1º posición en la recta. Este toma y daca entre el piloto catalán y el estadounidense duró hasta la vuelta 18 con la primera bandera amarilla en la mítica carrera. Ryan Hunter-Reay perdió el control del monoplaza y Katherine Legge se lo encontró.

Todos entraron a boxes en la vuelta 20, menos Veekay, Grosjean, Collet y Harvey, que empezaron a liderar la prueba. Palou bajó a la 5º posición con Rosenqvist 6º y McLaughlin 7º. Después de las paradas en boxes, Rossi salió 17º con problemas en el neumático trasero derecho.

Bandera amarilla llama a otra bandera amarilla y así fue. En la relanzada, Ed Carpenter tuvo un accidente y volvió a salir el coche de seguridad. Palou bajó al 7º puesto porque le adelantaron Rosenqvist y McLaughlin, pero volvió a ser 5º con la parada en boxes de Veekay y Harvey.

La carrera volvió a relanzarse en la vuelta 32. Palou superó de una atacada a Rosenqvist, McLaughlin y Grosjean para ponerse 2º, y pronto volvió al liderato con el adelantamiento a Collet. El español se dejó pasar por el brasileño y Daly para guardar combustible. Collet entró a boxes en el giro 40 y Palou volvió a ponerse líder, aprovechándose del rebufo de Grosjean y del piloto de A.J. Foyt, que estaban doblados.

Palou entró en boxes para la segunda parada en la vuelta 63, sacándole una vuelta de combustible y una de neumáticos a sus perseguidores. El español salió 7º, junto a Rosenqvist, y con las paradas hechas, volvió al liderato. Dixon superó al sueco y se puso 2º. A partir del giro 69, empezó el relevo en la 1º posición entre los pilotos del Chip Ganassi Racing. Dixon subía al liderato y en la siguiente vuelta Palou se volvía a poner 1º. Esta situación se dio hasta la vuelta 92, que salió la bandera amarilla por el trompo de Will Power tras un problema en el motor.

En el giro 97 abrieron los boxes después de que Power dejara algo de líquido en la salida del pit lane. Dixon se mantuvo como líder, con Palou 2º y Malukas 3º tras las paradas. La lluvia amenazaba y dirección de carrera sacó la bandera roja en la vuelta 106. La carrera se relanzó y el piloto de Andretti se puso 1º con el español justo detrás. Palou y Malukas se alternaron el liderato hasta el giro 116, cuando volvió a aparecer la bandera amarilla por la lluvia.

La carrera se iba a reanudar, pero volvió la bandera amarilla con el accidente de Josef Newgarden en la curva 4. Algunos pilotos, entre los que estaban Rosenqvist y O’Ward, aprovecharon y entraron en boxes. En la vuelta 133 volvió la bandera verde. Daly y McLaughlin se colocaron 1º y 2º, con Palou 3º intentando volver al liderato. El piloto del Team Penske y el español superaron a Daly y lucharon por la 1º posición.

Palou superó por fuera a McLaughlin y Daly y subió al liderato. Malukas aprovechó y se puso 3º. El neozelandés adelantó al catalán y volvió el intercambio en el liderato. Malukas llegó por detrás y ascendió al 2º puesto, a la estela de Palou. El español se alternó la 1º posición con Malukas, hasta que el estadounidense entró a boxes en la vuelta 147. Palou hizo su cuarta parada un giro después y bajó al 19º con el piloto del Team Penske justo delante.

Malukas y Palou se iban pasando y repasando, mientras O’Ward y Rosenqvist entraron en boxes para realizar su última parada. Con los pilotos en otra estrategia pasando por el pit lane, Malukas recuperó el liderato con Palou 2º y McLaughlin 3º. Los dos en cabeza seguían alternándose la 1º posición hasta que el estadounidense aumentó el ritmo y puso 3 doblados entre él y el español.

Malukas realizó su última parada en la vuelta 175 y Palou un giro más tarde. El español salió en la 20º posición. A falta de 15 vueltas para el final, Rosenqvist se puso 1º tras adelantar a O’Ward. Palou subió al 6º puesto con la entrada a boxes de algunos pilotos y en la vuelta 192, salió la bandera roja por el fuerte accidente de Collet.

En la resalida, Armstrong se puso líder y Malukas subió a la 2º posición, con Rosenqvist 3º. McLaughlin superó a Palou, que bajó al 7º. Mick Schumacher tocó el muro y dirección de carrera sacó la bandera amarilla. Dio tiempo para más, para una vuelta de infarto. Malukas superó a Armstrong en la relanzada y Rosenqvist se puso 2º a la estela del estadounidense.

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Rosenqvist salió mejor de la curva 4 y con el rebufo de Malukas, el sueco adelantó al estadounidense para ganar por tan solo 23 milésimas la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, el final más apretado de la historia de la Indycar. Malukas acabó 2º, con McLaughlin 3º y O’Ward 4º. Álex Palou acabó 7º, después de no poder superar algunas posiciones en la resalida y la última vuelta.