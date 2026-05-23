La Liga
Sigue en directo la última jornada de La Liga: la permanencia del Girona, en juego
Siga, en directo, los partidos del Barça, del Girona y del Espanyol
Arranca la última jornada de la Liga con el ojo puesto en el Girona, que se juega la permanencia ante el Elche. El Espanyol, por su parte, pelea ante la Real Sociedad por una plaza en Europa, y el FC Barcelona visita Mestalla con la Liga en el bolsillo.
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El Girona busca la salvación
RCD Mallorca, Girona FC, Elche CF, CA Osasuna y Levante UD buscarán este sábado evitar los dos últimos puestos de descenso en una última jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 en la que el duelo entre gironís e ilicitanos en Montilivi se antoja decisivo, pudiendo repercutir en las opciones del resto de equipos.
Getafe y Rayo Vallecano pelean con el Valencia por la última plaza europea
El Valencia buscará este sábado una victoria y esperara el pinchazo de Getafe y Rayo para clasificarse a la Liga Conferencia ante un Barcelona que llega relajado y que ha estado de celebración los últimos días por el título liguero conseguido hace dos semanas.
El Espanyol sueña con Europa ante el campeón de Copa
El Espanyol recibe a la Real Sociedad, campeón de Copa desde hace un mes, después de alcanzar la permanencia matemática en Primera y con la aspiración de clasificarse para Europa la próxima temporada, pese a sus escasas opciones, en un último homenaje a su afición.
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