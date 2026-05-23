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Sigue en directo la etapa 14 del Giro de Italia: Aosta - Pila

Las mejores imágenes de la 13ª etapa del Giro

Las mejores imágenes de la 13ª etapa del Giro / Agencias

EFE

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El Giro de Italia 2026 se prepara para vivir uno de sus días más decisivos este sábado 23 de mayo. La decimocuarta etapa de la Corsa Rosa, que marca el cierre de la segunda semana de competición, propone un trazado corto pero explosivo de 133 kilómetros entre Aosta y Pila. Con un desnivel acumulado que roza los 4.350 metros, esta jornada montañosa está marcada en rojo por los aspirantes al título, ya que tiene el potencial definitivo para derrocar al actual líder y reconfigurar por completo las primeras posiciones de la clasificación general.

El menú del día no dará un solo respiro al pelotón con cinco ascensiones puntuables concentradas en un pañuelo. Las hostilidades comenzarán desde el pistoletazo de salida con las duras rampas del Saint Barthélemy, un coloso de primera categoría de casi 16 kilómetros. Tras este desgaste inicial y antes de alcanzar el ecuador de la fracción, los ciclistas superarán la cota de Doues, de tercera categoría, que servirá de antesala para encadenar los exigentes puertos de Lin Noir y Verrogne, de primera y segunda categoría respectivamente.

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La batalla final por la ansiada Maglia Rosa se desatará en la decisiva subida a Pila. Este puerto de primera categoría cuenta con una exigente longitud de 16,5 kilómetros y rampas que alcanzan el 11% de inclinación, coronando a una altitud de 1.788 metros. En este imponente escenario de alta montaña, los jefes de filas tendrán que destapar todas sus cartas en un cuerpo a cuerpo que promete dinamitar la carrera y regalar un espectáculo inolvidable a los aficionados.

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