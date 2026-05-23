Russell gana la sprint en Canadá , saltan 'chispas' en Mercedes y Alonso abandona

La tercera carrera sprint de la temporada, en el circuito Giles Villeneuve de Montreal, ha puesto en evidencia la tensión en Mercedes. George Russell ha dominado de principio a fin, saliendo desde la pole, y se ha llevado contundente victoria, por delante de Lando Norris (McLaren) y su compañero y actual líder del campeonato Kimi Antonelli. El italiano ha cruzado la meta 'maldiciendo' su suerte y protestando por la estrategia del equipo. "Estas cosas no hay que hablarlas por la radio", le ha reprimido su jefe Toto Wolff.

No ha habido sorpresas en la salida. Con una impecable defensa, los Mercedes han podido escaparse con facilidad, mientras Norris, tercero, no les perdía de vista y Hamilton, muy agresivo, le ganaba la posición a Piastri, que cerraba el top 1 en la primera de las 23 vueltas carrera.

La batalla de las dos flechas plateadas se ha intensificado y Kimi, ambicioso en el cuerpo a cuerpo, ha lanzado dos ataques consecutivos a su compañero y en ambos casos se ha ido a la hierba. La segunda salida de pista la ha aprovechado Norris para adelantar al líder del Mundial.

“Concéntrate en pilotar y no en quejarte en la radio”, le ha advertido Toto Wolff al joven piloto italiano, que anunciaba problemas de potencia. En cuanto los ha solucionado, ha vuelto a la carga, con vuelta rápida, mientras Norris ponía presión a Russell.

Carlos Sainz, que ha arrancado décimo tras su buen rendimiento en la qualy del viernes, mantenía ese puesto, al contrario de Fernando Alonso, que rodaba 18º en el ecuador de la carrera, cediendo dos posiciones respecto a su plaza en parrilla. El asturiano, pensando ya más en la clasificación de la tarde, ha pasado por el garaje de Aston Martim para probarse con neumáticos duros y se ha retirado a falta de cinco vueltas.

Verstappen, sin ritmo suficiente para acercarse a los Ferrari, ha llegado al tramo final sin ninguna opción, mientras Leclerc, Piastri y Hamilton peleaban en el top seis, lejos de los hombres de podio, cuando el británico ha ‘acariciado’ el muro de los campeones, aunque sin consecuencias: “El coche pinta bien”, ha informado por radio.

Antonelli ha insistido en su persecución, intentando cazar a Norris, pero ha repetido la ‘excursión’ fuera de pista. No ha habido tiempo para más y Russell, que ya ganó la sprint de China, se ha anotado su segunda victoria del año en este formato.

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Hamilton también se ha salido de pista y ha terminado cediendo ante Piastri y Leclerc, sexto y Carlos Sainz ha cruzado la meta en décima posición.