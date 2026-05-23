Así será la celebración del Barça de la Champions femenina: fecha y horarios

El Barça celebrará este domingo 24 de mayo su cuarto título de la Champions femenina, conquistada este sábado frente al Olympique de Lyon en Oslo.

El equipo de Pere Romeu, que goleó a las futbolistas del exazulgrana Jonatan Giráldez (4-0) y que también compartirá con la afición los otros títulos ganados esta temporada (Liga F, Copa de la Reina y Supercopa), llega este mismo domingo alrededor de las 13.30 horas al aeropuerto de Barcelona-El Prat, desde donde las jugadoras se desplazarán a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La celebración, sin embargo, no tendrá nada que ver con la protagonizada por el equipo masculino de Hansi Flick, que protagonizó una multitudinaria rúa por las calles de Barcelona.

Fiesta Champions Barça Femenino

Horarios

El equipo femenino celebrará su último título continental en la Avinguda Maria Cristina, junto a la plaza Espanya. Será a partir de las 17.00 horas.

Cambia así el emplazamiento de hace dos años, cuando el Barça fue recibido en el Palau de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona para después realizar parlamentos a la hinchada congregada en la Plaça Sant Jaume desde los balcones de las instituciones.

La celebración en la Avinguda Maria Cristina comenzará a las 17.00 horas con anumación y contenidos interactivos para dar paso a la actuación musical del grupo Figa Flawas (18.00 h.).

Será a partir de las 19.00 horas cuando las jugadoras de Pere Romeu tomen el escenario para dirigir sus parlamentos a la afición, con especial atención a la capitana, Alexia Putellas, que aún tiene que resolver su futuro en el equipo.

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La fiesta concluirá a las 20.00 horas.