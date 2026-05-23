Las futbolistas norcoreanas alzan el título y ostentan su bandera en Corea del Sur

El equipo de fútbol femenino de Pionyang, Naegohyang FC, conquistó este sábado un importante título continental en territorio surcoreano, regalando una imagen histórica de las deportistas dando la vuelta al estadio con la bandera de Corea del Norte en un país con el que sigue técnicamente en guerra.

El club de Pionyang, cuyo nombre significa "mi pueblo natal", culminó una semana cargada de simbolismo al coronarse campeón de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), al vencer por 1-0 al Verdy Beleza de Tokio, tras eliminar al surcoreano Suwon FC en su estadio, al sur de Seúl, en la semifinal.

En medio de los cánticos y gritos de ánimo de miembros de grupos civiles surcoreanos prounificación en el Estadio de Suwon, al que asistieron unas 2.600 personas, la capitana del equipo, Kim Kyong-yong, volvió a vestirse de heroína tras marcar en el minuto 44 con un tiro de derecha, al quedar sola contra la arquera del Tokio.

Las norcoreanas mostraron de nuevo la capacidad física que ya habían exhibido en la semifinal y sostuvieron la ventaja ante el Verdy Beleza con una defensa implacable que anuló los embates del equipo de Tokio durante el resto del encuentro.

La victoria tuvo además sabor de revancha deportiva dado que el Verdy Beleza había derrotado por 4-0 al Naegohyang en la fase de grupos de la liga.

El entrenador del Naegohyang FC, Ri Yu-il, valoró el esfuerzo de sus jugadoras por el triunfo y agradeció el apoyo del "respetado secretario general", en referencia al líder norcoreano Kim Jong-un, durante la rueda de prensa posterior a la final.

Al responder sobre el significado de su estancia de seis días en Corea del Sur, considerado un "Estado hostil" por Pionyang, Ri dijo que la decisión de jugar en territorio surcoreano fue de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), y que el equipo se concentró únicamente en los partidos, los entrenamientos y la victoria.

La conferencia de prensa terminó con un momento incómodo cuando un periodista surcoreano se refirió al "fútbol femenino del Norte", y el técnico Ri, que siempre se abstuvo de entrar en temas políticos, exigió que se usara el nombre oficial del país (República Popular Democrática de Corea), rechazando responder y dando por terminada la comparecencia.

Jugando de 'locales'

En la primera visita de deportistas norcoreanos al Sur en más de siete años, el Naegohyang jugó casi como local, entre los vítores de simpatizantes surcoreanos de organizaciones civiles prounificación, que celebraban cada recuperación y cada avance del equipo norcoreano.

"Corea del Norte y Corea del Sur son una misma familia. Nuestros antepasados son los mismos. Por eso disfrutamos este evento y amamos a nuestro país", dijo a EFE Park Sang-cheol, profesor universitario cuyos padres nacieron cerca de la capital norcoreana, mientras organizaba los cánticos de apoyo al Naegohyang afuera del Estadio de Suwon.

"No distinguimos entre Corea del Sur y Corea del Norte", afirmó Kim Deok-hyung, presidente de la Asociación de Pyongan del Sur (nombre de una provincia norcoreana), mientras los simpatizantes animaban con bailes, tambores y banderas con la imagen de un tigre asociado a la región y mensajes de apoyo.

Kim y Park forman parte de una de las 200 organizaciones civiles surcoreanas prounificación que anunciaron una movilización de 3.000 simpatizantes para la semifinal y la final del torneo.

En medio del prolongado rechazo al diálogo de Pionyang, el Ministerio de Unificación del Sur apoyó esta iniciativa con 300 millones de wones (unos 200.000 dólares), considerando que el torneo representaba una oportunidad para mejorar el entendimiento intercoreano.

El título otorga al campeón un premio de un millón de dólares, aunque no estaba claro de inmediato si el club del país hermético podrá recibir el dinero directamente debido a las sanciones internacionales en su contra.

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EFE pidió la confirmación sobre este asunto a la AFC, sin haber recibido respuesta antes del cierre de esta nota.