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FC Barcelona - OL Lyonnes, en directo: cuándo es el partido y última hora de la final de la Champions League femenina 2026

La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça: la batalla por la hegemonía acaba en Oslo

Alexia Putellas dispara para anotar un tanto.

Alexia Putellas dispara para anotar un tanto. / Alejandro Garcia / EFE

Begoña González

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Barcelona
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En Oslo se escribe esta tarde un nuevo capítulo de la gran rivalidad del fútbol femenino europeo. El Barça y el Olympique Lyonnes vuelven a cruzarse en una final de la Champions, la cuarta entre ambos, con el Ullevaal Stadion noruego desde las 18.00 horas. Las azulgranas buscan su cuarta corona y consolidar definitivamente su dominio reciente, mientras que el Lyon, el club más laureado del torneo con ocho títulos, llega con la autoridad histórica de quien ha marcado una época.

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