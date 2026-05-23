FC Barcelona - OL Lyonnes, en directo: cuándo es el partido y última hora de la final de la Champions League femenina 2026

La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça

El fútbol no solo va del balón. No todo es si entra o no. Obviamente, eso marca el resultado final, pero más bien es la consecuencia, no la causa del triunfo. Barça y OL Lyonnes llegaron a Oslo en diferentes momentos vitales. El conjunto de Pere Romeu busca la cuarta corona europea en una final con tintes de despedida. Mientras tanto, el equipo comandado por Jonatan Giráldez está en plena reconstrucción, pero con la historia intacta. Buscan revancha ante la voluntad de las culés de ponerse la cuarta corona de una vez.

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