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FC Barcelona - OL Lyonnes, en directo: cuándo es el partido y última hora de la final de la Champions League femenina 2026
La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça: la batalla por la hegemonía acaba en Oslo
En Oslo se escribe esta tarde un nuevo capítulo de la gran rivalidad del fútbol femenino europeo. El Barça y el Olympique Lyonnes vuelven a cruzarse en una final de la Champions, la cuarta entre ambos, con el Ullevaal Stadion noruego desde las 18.00 horas. Las azulgranas buscan su cuarta corona y consolidar definitivamente su dominio reciente, mientras que el Lyon, el club más laureado del torneo con ocho títulos, llega con la autoridad histórica de quien ha marcado una época.
Frío y lluvia en Oslo
Ahora mismo el termómetro marca los 17ºC en Oslo. Esta mañana, ha llovido y el viento ha provocado que el ambiente se perciba más frío y hostil para esta final de la Champions.
Dos equipos en un gran momento de forma
El OL Lyonnes venció al vigente campeón, el Arsenal, en las semifinales y ha levantado el trofeo de la Women's Champions League en ocho ocasiones, todo un récord. Ante las francesas estará el Barça, que se ha plantado en la final tras eliminar al Bayern de Múnich en las semifinales. Las azulgranas quieren recuperar su reinado y conseguir la cuarta Champions en seis años.
Cuando y dónde juegan
El partido, la sexta final consecutiva del Barça, tendrá lugar este sábado 23 de mayo a las 18 horas en el estadio Ullevaal en Oslo (Noruega), que acoge por primera vez una final europea femenina.
Barcelona tendrá pantalla gigante
El Ayuntamiento de Barcelona ha instalado una pantalla gigante en el parque de Les Glòries para que los aficionados puedan seguir en directo la final de la UEFA Women's Champions League 2026 entre el FC Barcelona y el OL Lyonnes.
Laia Bonals
La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça
El fútbol no solo va del balón. No todo es si entra o no. Obviamente, eso marca el resultado final, pero más bien es la consecuencia, no la causa del triunfo. Barça y OL Lyonnes llegaron a Oslo en diferentes momentos vitales. El conjunto de Pere Romeu busca la cuarta corona europea en una final con tintes de despedida. Mientras tanto, el equipo comandado por Jonatan Giráldez está en plena reconstrucción, pero con la historia intacta. Buscan revancha ante la voluntad de las culés de ponerse la cuarta corona de una vez.
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