El Barça celebra y rompe la maldición: "Es el mejor dia de mi vida"

A veces, ni queriendo, los guiones pueden ser más perfectos que la realidad. Este Barça vive en un sueño constante, a base de títulos y fútbol de primer nivel. En Oslo, todo lo que podía salir bien lo hizo y la celebración estuvo a la altura del hito. Cuatro Champions en seis años. La dimensión no nos la podemos llegar ni a imaginar.

"Han sido años difíciles, no vamos a mentir. Ha faltado dinero por todos los lados. Pero tanto los chicos como las chicas hemos podido mantener un nivel top", confesó Caroline Graham Hansen tras la victoria. Este Barça, construido sobre La Masia, ha tenido su máximo exponente sobre el terreno de juego de Oslo. Clara Serrajordi, de 18 años, ha sido titular en su primera temporada con el primer equipo. Y no ha sido gratuito. "Es algo muy especial de este equipo, de este club. Hay gente que se va, otra que viene, pero nunca se va el talento de la casa. Es algo que nos identifica", reflexionó Aitana Bonmatí sobre el papel de las jugadoras de la casa.

Desde el vestuario había el convencimiento de que la final sería para el Barça. Quería cerrar el póker de títulos por segunda vez en su historia. "Lo hemos ganado todo, siempre se tiene que confiar en este equipo. Ha habido momentos complicados, sobre todo al principio de temporada, con algunas dudas, pero siempre respondemos. Tenemos energía, somos culés. Hoy se ha visto", añadió Alexia Putellas. La capitana, que termina contrato, puede haber disputado su última final con el Barça.

Fin de la maldición

De las seis finales de Champions que ha jugado, Ewa Pajor ha logrado romper la maldición en la sexta, en Oslo. Son cinco finales perdiendo y, por fin, pudo levantar la Champions. "Es el mejor día de mi vida. Hoy es un día muy especial. Estoy muy agradecida de poder formar parte de este gran equipo. Quiero dar las gracias a todas mis compañeras, porque trabajan durísimo cada día para volver a estar aquí, en otra final, y conseguir de nuevo este trofeo", afirmó la delantera. No pudo contener las lágrimas después, durante la celebración, cuando ya tenía el trofeo delante de ella. "Este equipo, y también el cuerpo técnico, trabajan muy duro cada día. En cada entrenamiento lo damos todo para ser un mejor equipo y mejores jugadoras. Para mí es un privilegio formar parte de este gran equipo, porque el grupo también me empuja a ser una mejor futbolista y una mejor persona", concluyó.

Y todas sus compañeras no pueden estar más felices. Esta Champions es la Champions de Pajor, quien con un doblete desencalló la final que terminaría rematando Salma Paralluelo. "Creo que la he abrazado como 50 veces", confesó Cata Coll. El gran valor de este vestuario, además de su talento sobre el campo, es la unión y la conjura.

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"Es increíble. Es extra especial ganar en mi campo local; crecí aquí y conozco cada milímetro de este césped. No puedo esperar para sacar al equipo a celebrar esta noche. Era un sueño imposible porque, al crecer, no veía a ninguna jugadora haciendo esto. Espero que ahora haya muchos niños y niñas de Noruega queriendo hacer lo que hemos hecho. Esa es mi mayor esperanza", contó Graham Hansen una vez el trofeo ya llevaba las cintas azulgranas. Porque no solo ganan, también inspiran. Cuarta Champions y mucho que celebrar.