El Tribunal Català de l'Esport admite a trámite el recurso de Marc Ciria sobre las elecciones del FC Barcelona

El Tribunal Català de l’Esport ha admitido a trámite el recurso que Marc Ciria, precandidato a las elecciones del FC Barcelona, presentó en su día contra el proceso que permitió excluirle de la carrera electoral. La junta electoral del club anuló 598 de los 2.884 avales que presentó y eso hizo que se quedara a 90 firmas de pasar el corte y competir contra Joan Laporta y Víctor Font.

El Tribunal Català de l’Esport dispone ahora de ocho días para resolver el pleito. La cuestión ha llegado a su mesa después de que los recursos del economista y financiero ante la junta electoral del club y el Comité de Apelació de la Federació Catalana de Fútbol no prosperaran. Si el tribunal fallase a su favor, Ciria podría reclamar la repetición de las elecciones que ganó Laporta, pero ya dijo en su día, cuando anunció los recursos, que no lo haría. Pase lo que pase, no habrá impugnación.

Marc Ciria, junto a parte de su equipo de campaña. / El Periódico

Eso sí, si el tribunal tampoco le diese la razón no descartó llevar el tema a la justicia ordinaria. "No frenaremos el proceso electoral, no impugnaremos las elecciones por respeto a la institución del Barça. Pero protegeremos a estos socios que han confiado en nosotros", afirmó.

Método de recuento arcaico

Ciria y su equipo legal mostraron su perplejidad sobre el método de recuento de las firmas necesarias para ser considerado candidato. "Las papeletas eran validadas o invalidadas por personal del club sin que después una junta electoral central hiciera una revisión formal. No se nos ha permitido saber los motivos de denegación de cada caso. No hay posibilidad de alegar, ni de verificar. El criterio era subjetivo en función de la mesa en que caía y de quién hacía el cribaje", explicó.

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"Nos sentimos indefensos", señaló el financiero. "No se aguanta por ninguna parte que nos anulen el 21%. No creo que lo hiciéramos tan mal", remató. Un 21% fue un récord histórico de papeletas anuladas. Los criterios para la anulación fueron variopintos: por peritos caligráficos, por falta de fotocopia de DNI, por duplicado con otras precandidaturas, por DNI caducados o porque el número de socio no concordaba con el real.