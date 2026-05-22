Los ricos de la calle de Jorge Juan, contra la 'dinojunta' de Florentino

Vamos a contarlo todo con cierta ironía y, por descontado, sin intención de ofender a nadie, por favor. Todo lo que se cuenta aquí está en la nube, en el aire, en las redes, en el día a día y noche a noche del todo Madrid.

En Madrid, por descontado, están pasando muchas cosas, hasta demasiadas y, por supuesto, muchas de ellas muchísimo más serias y preocupantes que las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que pueden ser, en efecto, lo más importante de las cosas menos importantes que ocurren pero, sin duda, el tema preferido de todas las tertulias y bromas.

Una cosa sí llama la atención, entre muchas, de las que rodean estas importantísimas, por (casi) únicas, elecciones. El Real Madrid como club y, muy especialmente, Florentino Pérez no se anda con chiquitas y, sobre todo, no necesita hacer el trilerismo, la falsedad, el engaño, el timo que han protagonizado Joan Laporta y su amigo Rafa Yuste para seguir siendo presidente del FCBarcelona, cuando ejerció de candidato o cuando ejerce de presidente electo.

Lo que Laporta ha hecho a cara descubierta sin el rechazo de ningún socio del Barça, por ilegal que sea, Florentino Pérez lo ha hecho apoyado en los estatutos de la Casa Blanca, que dicen que el Real Madrid no dejará de tener presidente ni un minuto. Por eso ‘Flo’ es y será presidente hasta que lo derrote (bueno, es un decir), el emprendedor y rico Enrique Riquelme, que ayer anunció que va a por todas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco del Bernabéu. / AFP7

En Madrid hay voces para todos los gustos, pero nadie duda de que Florentino ganará estas elecciones. Tampoco hay duda de que a Riquelme le han puesto las cosas imposibles, pero estas semanas le van a servir para darse a conocer y ganar las próximas elecciones donde, se supone (solo se supone), ya no estará (bueno, sí estará, pero no se presentará) Florentino Pérez. Siempre se ha dicho que para ganar unas elecciones, primero hay que perderlas.

Este es un duelo de viejos y jóvenes ricos, de poderosos de toda la vida y niños bien que han hecho dinero o por herencia, o por sagacidad, o por pillos, o por listos. A dineros, también ganaría la ‘dinojunta’ de Florentino Pérez, unos antiguos ‘dinosaurios’, por la edad y el tiempo que llevan en el club, que en los dos últimos cursos no han acertado demasiado, cierto, de ahí los dos ‘nadapletes’ conquistados.

La junta de la calle de Jorge Juan, de Enrique Riquelme, la vía más exclusiva y vibrante de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, epicentro de la gastronomía y el lujo, estará compuesta, cuentan, por jóvenes que ostenta posiciones relevantes en la capital, gentes que, posiblemente, también sienten el deseo de que sus nombres, apellidos y conquistas empresariales adquieran protagonismo entre la gente bien, aunque nunca se sabe cómo sentará eso en los socios de a pie.

Enrique Riquelme quiere presentar batalla contra la privatización del Real Madrid e intenta forzar a Florentino Pérez a mantener varios debates, varios cara a cara. Hay quien piensa que Florentino solo aceptaría debatir con Riquelme en 'El Chiringuito', de Josep Pedrerol. Dos contra uno.

Estarán, dicen, David Mesonero, director de desarrollo corporativo de Iberdrola y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía energética, enemigo público nº 1 de Florentino; Ángel Martín, dueño de la Clínica Menorca y muy bien relacionado con muchas leyendas de la entidad. Además, irían con él, Dámaso Quintana, presidente de Cunext Cooper, uno de los principales grupos de materias primas de España, especialmente de cobre, Rosauro Varo, prominente inversor español y propietario de una flota inmensa de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), así como los hijos de Fernando Fernández Tapias y Vicente Boluda...

Dicen que Riquelme lo tiene ya todo listo, pero quiere apurar hasta el último día, es decir, hasta mañana, para aprovechar todos los días que le ofrece el apretado calendario de estas ‘elecciones expres’ para darse a conocer. Todo parece indicar que su batalla será contra la privatización del Real Madrid. Ya saben, como en el Barça: que el club siga siendo de los socios. No diré más, por no partirme de risa.

Riquelme lo tiene todo en contra, todo. Por ejemplo, las ‘vacas sagradas’ que le acompañan (Casillas, Hierro, Michel…) no van a dar la cara por él. O, como poco, no se la partirán. Ponerse contra Florentino les puede complicar el futuro. Dos, por más ruido que hagan los periodistas amigos de Riquelme, que los hay, lo de fichar a Klopp y/o Haaland, no solo es un farol, sino imposible, pues si Klopp y Haaland quisieran venir al Real Madrid, ya se hubiesen puesto en manos de ‘Flo’.

El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, y su pareja Malén Guirado. / EFE

Y, tres y más importante, por más que insista en provocar dos o tres debates, dos o tres cara a cara en vivo y en directo, para estirar el lado oscuro de Florentino que vimos en sus dos últimas comparecencias, ‘Flo’ no aceptará, no se arriesgará. Hay quien piensa, pero eso puede que forme parte de las risas y el rum-rum electoral del Madrid más divertido, que, como mucho, Florentino aceptaría un debate con Riquelme…en ‘El Chiringuito’, de Josep Pedrerol. Es decir, dos contra uno.

No hay elecciones en el Real Madrid desde 2006, así que hay que agradecerle, y mucho, al señor Riquelme y sus ricos amigos de la calle de Jorge Juan que se presenten e intenten echarle un pulso (imposible) al ‘ser superior’. Como inversión de futuro es muy inteligente, aunque les cueste unos dos millones de euros (¡no es dinero para ellos!).

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Si Riquelme se arremanga, podemos divertirnos; si va vestido de Hugo Boss y esgrime sus mejores modales será el ‘rey Sol’, el ‘hombre de la Energía Solar’, como lo denominan muchos, pero se quedará a oscuras.