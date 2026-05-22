El Real Madrid confirma que Alaba no seguirá en el club la próxima temporada

El Real Madrid ha anunciado este viernes que David Alaba no seguirá en la disciplina del club la próxima temporada. El defensa austriaco termina contrato el 30 de junio y, como era un secreto a voces, el de este sábado contra el Athletic será su último partido defendiendo la camiseta del club blanco.

Alaba se suma al capitán Dani Carvajal en el capítulo de salidas del Real Madrid. En ambos casos, el club ha explicado que es una decisión adoptada de manera bilateral, si bien la realidad es que la entidad ha rechazado realizarles una oferta de renovación. Junto a ellos, también se despedirá este sábado Álvaro Arbeloa, quien ha confirmado este mismo viernes que no seguirá siendo el entrenador del equipo.

Lucía Feijoo Viera

11 títulos con el Madrid

En su comunicado, el club "quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia". Recuerda el Real Madrid que Alaba ha defendido la camiseta blanca "en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España".

El polivalente defensa austriaco de 33 años llegó a Madrid en el verano de 2021 procedente del Bayern, con la carta de libertad. Fue un futbolista fundamental en su primera temporada, ganando la Liga y la Champions, pero las lesiones fueron mermando su protagonismo en los cursos siguientes. En los dos últimos cursos apenas ha participado en 29 encuentros en total, solo 12 de ellos como titular.

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El Madrid ya le invitó a marcharse el pasado verano, pero Alaba se agarró al contrato que tenía como uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, a la altura de jugadores franquicia como Bellingham y Courtois. Su marcha supone un importante ahorro en salarios para un equipo que deberá reforzar la defensa este verano.