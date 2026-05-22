Pere Romeu, el alumno que quiere superar al maestro: "Ha exprimido más a nivel individual a ciertas jugadoras"

No rompió la maldición del banquillo azulgrana. Nunca un entrenador ha ganado su primera final de la Champions. Pere Romeu se chocó contra el Arsenal en Lisboa y busca, ahora en Oslo, cambiar ese guion. Delante, el que fue su mentor, Jonatan Giráldez. Ya no en la butaca de al lado en el banquillo sino en el bando opuesto.

El Barça sigue en evolución. Pero hay elementos innegociables que se mantienen con el paso del tiempo. "Tanto el Barça de Jona como el de Pere han sido Barça ganadores", analiza Lluís Cortés, entrenador catalán con el que el club azulgrana ganó su primera Champions en Goteborg. "A nivel de juego también hay una cierta continuidad, una cierta relación. Equipos con mucha posesión, equipos dominadores, equipos con una presión muy intensa tras pérdida, donde las jugadoras del centro del campo también tienen mucha importancia", analiza.

Pere Romeu, en el entrenamiento previo a la final de la Champions. / ODD ANDERSEN / AFP

Fue un año intenso, pero en él ambos compartieron muchas horas. "Fue una buena época", confesó Pere Romeu. "No nos conocíamos de antes y él me permitió tener incidencia en el día a día y hacer las cosas que quería como entrenos. Los dos hemos aprendido uno de otro y los dos vamos a seguir creciendo como entrenadores", señaló el tecnico azulgrana. "Con Pere tengo muy buena relación. Estamos haciendo una gran faena y estoy muy contento por él", respondió Jonatan Giráldez.

Claves para la final

Aunque esa parte común se mantenga, hay diferencias que beben sobre todo de donde ponen el foco cada técnico y como lo traduce en las jugadoras que tiene. "Pere ha dado un paso adelante apostando por las jóvenes y también en el detalle individual de cada una de las jugadoras. Pere, también por su manera de ser y de entrenar, ha exprimido quizá más a nivel individual a ciertas jugadoras, como Alexia, a la que hemos visto a un nivel muy bueno, y también ha apostado más por las jóvenes", explica el actual seleccionador del equipo femenino de Arabia Saudí.

"Jonatan quizá representaba un fútbol un Barça más agresivo. Quizá menos controlador en ciertos momentos, y con más intención de ir hacia adelante, de hacer daño, algo que también encaja más con su carácter", añade Cortés.

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Estas diferencias entre ambos nos permiten analizar cómo podrían plantear la final de este sábado en Oslo. “Eso también se ve ahora en el Olympique y en el Barça. Vemos un Barça más dominador, con más posesión y capaz de madurar más los partidos, incluso en encuentros muy igualados, mientras que el Olympique de Lyón es un equipo que no necesita tener la iniciativa ni el balón para hacerte daño, pero que en transición sí resulta muy peligroso. Puede destrozarte tras una recuperación de balón y presiona arriba con muchas jugadoras”, concluye Cortés.