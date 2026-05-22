Michel y el Girona, en la hora límite: la permanencia o el descenso a Segunda

Dijo Míchel Sánchez en vísperas del Girona-Real Sociedad: "Es el partido más importante de nuestra historia". La grandilocuente descripción sonó exagerada el pasado 13 de mayo, a falta de tres jornadas para el final de la Liga y sus infinitas posibilidades. La frase se ha tornado precipitada con el tiempo, llegado el epílogo del campeonato. Ahora sí que es pertinente proclamar que el Girona está a punto de disputar el partido más importante de su historia hasta la fecha.

Porque el Girona está en la hora límite, en la frontera entre la permanencia en Primera, y el mantenimiento del proyecto deportivo elaborado a tal fin, y el descenso a Segunda, una catástrofe de consecuencias desconocidas. "Es una final, la jugamos en casa, con nuestra gente, y todo el mundo está preparado", analizó Míchel, englobando a los aficionados junto con sus futbolistas. Cristhian Stuani y Alejandro Francés tendrán ser infiltrados, y Thomas Lemar y Abel Ruiz estarán disponibles. El caso más dudoso es Daley Blind.

La plantilla escucha el parlamento de Michel sobre el césped de Montilivi. / Girona FC

Un negro precedente

Tal vez por sentirse él mismo en entredicho, quizá por la dimensión que ha adquirido el duelo y en el que se ha volcado la ciudad al agotar las entradas de Montilivi, Michel quiso encuadrar el duelo frente al Elche dentro del rectángulo de juego. El factor campo puede tornarse decisivo, aunque el único precedente de un Girona-Elche tan dramático como este se resolvió a favor de los visitantes. Fue la promoción de ascenso a Primera del curso 2019-20. Los alicantinos vencieron con un gol en el minuto 96 del hoy delantero del Espanyol Pere Milla. Entonces, sin embargo, el campo estaba vacío por la pandemia del covid-19.

"Lo más importante es la claridad que ha tener el jugador en el campo, porque es un partido de fútbol. Vamos a jugar a fútbol. Hemos hablado mucho de fútbol esta semana porque tenemos que mirar al campo, hemos de pensar en el fútbol y dar nuestra mejor versión jugando a fútbol; lo que hay alrededor no lo podemos controlar", insistió Míchel en su pretensión de apartar al grupo de la sobreexcitación que también resultaría perjudicial.

Ounahi, en el entrenamiento de Montilivi de este viernes. / Girona FC

El forastero más débil

El Girona ha sido el tercer peor equipo local, con apenas 23 puntos sumados de los 54 disputados. Sólo el descendido Oviedo (19) y el Celta (20) han sido más asequibles en casa: El Celta, sexto, en la tabla, europeo la próxima campaña, ha corregido ese defecto arañando como visitante, convirtiéndose en el tercer equipo más peligroso por detrás del Barça y el Madrid. Si los aficionados rojiblancos quieren tranquilizarse, verán que el Elche es el mejor rival que podría desear el Girona: es el peor forastero de toda la Liga con solo 7 puntos ganados y una sola victoria: al Oviedo, que sumó 9.

Pero Mïchel, enfocado en "el fútbol" desatiende los números. Pertenecen al "pasado". Como los sucesivos tropiezos del Girona, que tras batir al Villarreal (jornada 30) estaba 8 puntos por encima del descenso. Ahora, antepenúltimo, está a dos de la salvación. Los dos de ventaja del Elche.

"No hay que pensar en el resultado, sino en la acción, en el juego, en el compañero, en encontrar soluciones. Da igual si nos ponemos por delante: tendremos que seguir jugando con energía y competir por cada balón" Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Van de Beek y David López disputan un balón. / Girona FC

Todos los escenarios

"Queda un partido, que es una final, y hay que ganarlo. No importa lo anterior ni dónde estaba cada uno", explicó, invocando, sin necesidad, a la afición. En las charlas futbolísticas, el entrenador ha tenido que instruir a sus hombres en todos los escenarios: si el Girona se avanza en el marcador -"habrá que ir a por el segundo", entiende- como si el Elche desata la histeria con un 0-1.

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"No hay que pensar en el resultado, sino en la acción, en el juego, en el compañero, en encontrar soluciones, porque todo ha de pasar por el fútbol. Da igual si nos ponemos por delante: tendremos que seguir jugando con energía y competir por cada balón", dijo. Durante 95 minutos, prevé Míchel. Quizá más.